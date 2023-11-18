因大学路学田面临闭馆危机的消息，歌手们纷纷站出来进行“接力演出”. November. 18, 2023 09:00. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 象征韩国小剧场文化的首尔大学路学田明年3月面临闭馆危机的消息传出后，歌手们纷纷挽起袖子站出来了。从明年2月28日到3月14日，歌手朴鹤基、动物园、尹度玹、李银美等将在没有演出费的学田上进行接力演出。 据17日学田方面透露，朴鹤基、尹度玹、ALi、动物园、张弼顺、权珍媛、玻璃箱子、李汉哲、李银美、骑自行车的风景、旅行素描、Crying Nut、河琳、柳在夏音乐比赛出身的柳在夏校友会等“热爱学田的歌手”将参加接力演唱会。诗人和村长的成员河德奎和咸春浩也时隔24年决定一起站在正式舞台上。接力演唱会将成为学田的最后一次活动。学田总务组长金成民解释说：“正在继续协调参与人员和准确的演出日程。” 1991年开馆的学田是象征大学路演出文化的空间。为《晨露》、《常青树》等作曲的金敏基代表根据韩国实际情况修改德国格里普斯剧团波尔克•路德维希的原作，1994年首演的《地铁1号线》被评价为在音乐剧历史上留下了浓墨重彩的一笔。作为歌手们的小规模演唱会场所也受到了人们的喜爱。动物园、野菊花、安致焕、柳在夏等人在学田举行过演唱会，已故金光石也在这里进行了出道10周年纪念演出。学田因经营困难和金代表的健康问题等，将于开馆33周年的明年3月15日关门。

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