“新生代以游戏顾客的身份进来”……“G-Star 2023”首日人山人海. November. 17, 2023 08:15. by 釜山=金夏景记者、池民九记者 whatsup@donga.com. 16日在釜山海云台区国际会展中心开幕的国内最大的游戏展“G-Star 2023”从上午开始就挤满了参观者。游戏演示区域前还设置了“预计会有120分钟的等待时间”的牌子。共有来自42个国家及地区的共1037家公司参与的今年G-Star，准备了历届最大规模的3328个展位。 19日，世界最大的电子竞技大赛“英雄联盟全球冠军赛（LOL杯）的决赛将在首尔高尺巨蛋体育场举行。来自韩国和中国的游戏代表队将展开对决。在首尔和釜山两大城市，游戏热潮正持续高涨。 ●历届最大规模的G-Star，展会现场人山人海 NCsoft时隔8年再次参加G-Star，运营参展公司中最大规模的200个展位，并公开了7款新作。特别是乱斗型对战动作《Battle Crush》、收集型角色扮演游戏（RPG）《BSS》、开放世界射击游戏《LLL》等人气很高。当天，NCsoft代表金泽辰突然访问NCsoft展位，现场人潮涌动。金代表说：“新生代以游戏顾客的身份进来，亚文化等被冷落的体裁转变为主旋律。” Smile Gate子公司Smile Gate RPG也时隔9年打造了展示空间，展示了《失落的方舟 移动版》内容体验区和媒体馆。《失落的方舟》是去年全球最多同时在线人数达到132万人的大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）。 谷歌Play也时隔3年以“Cross（跨界）平台”为主题准备了展示展位。谷歌Play相关人士表示：“跨越移动和PC的跨界平台是全球游戏市场的话题，是为了展示多种体裁的开发公司的多款跨平台游戏而企划的。” 当天来到G-Star的上班族韩艺恩（28岁）表示：“听说喜欢玩的游戏会出移动版，所以向公司请年假后从庆北安东赶来了。” 在被称为G-Star核心附带活动的G-CON上，NAVER云中心负责人河正宇（音）说明了人工智能（AI）的活用性。河中心主任表示：“从讲故事的创意到任务生成、音乐作曲等多种游戏制作领域，可以得到生成型AI的帮助。”部分演讲时，可容纳300多人的活动现场聚集了400多人，坐在地上的听众也格外引人注目。 ●“LOL杯”在即，首尔游戏热潮高涨 在首尔光化门广场，从16日开始为期4天内，全球游戏公司Riot Games也设立了LOL杯活动现场。当天，尽管天气恶劣下着雨，但在世宗大王铜像后面设置的15米高的英雄联盟角色“蒂莫”前，前来拍照的游客络绎不绝。梅赛德斯-奔驰和可口可乐等赞助LOL杯的全球企业也准备了展示馆。 光化门广场文化活动的最后一天，也是韩国T1队和中国WBG队在决赛对决的19日，还将设置大屏幕进行街头助威战。首尔市预计决赛当天将有1.5万多名国内外游戏迷来到光化门广场。包括T1在内的韩国游戏队伍从2011年开始在每年举行的LOL杯上共获得过7次冠军。

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