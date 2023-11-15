伙食费暴涨后，到福祉馆免费就餐的青年们……“每月能节省15万韩元”. November. 15, 2023 07:55. by 崔元英记者、金松贤实习记者 o0@donga.com. “伙食费比去年增加了50%，一个月拿到手就100万韩元，生活很紧张。现在就在这里等着吃晚饭。” 7日下午7时左右，记者来到了首尔冠岳区青龙洞的一个教会。冠岳区中央社会福祉馆为“1人家庭青年”提供免费晚餐，来到这里的上班族韩某（31岁）一边接受炒饭和海带汤等配餐，一边这样说道。该“吃一口再走吧”事业在每周二晚上的2个小时内，还提供三明治、咖啡、水果盒饭等可以外卖的菜单，在青年之间广为人知。韩某笑着说：“像最近这样的高物价时代，独自承担独居生活并不容易，这给了我很大的力量。”当天来到教会的17人从20岁出头的社会初年生到30岁中期的上班族，身份多种多样。 ●“久违地有了聊天的机会，真好”，隐居青年也参与其中 像这样，来到自治区福祉馆等运营的饮食支援事业现场的20~30岁青年们对免费饮食无所顾忌。虽然至今为止一直以基础生活保障金领取者或独居老人等困难阶层为对象提供免费饮食，但对因高物价而陷入困境的青年们也表示欢迎。 据说，一直过着悠闲隐居生活的青年也以免费饮食事业为契机外出。当天第一次来这里的韩某（28岁）说：“一直呆在家里，为了节省伙食费，鼓起勇气来了”，“好久没和大家聊天了，感觉很好。温暖的气氛很好，应该会经常来。” 也有上班族对当天菜单上的橘子感到高兴。“准时下班”后来到这里的公务员全某（28岁）说：“最近伙食费上涨，甚至到了不敢买水果吃的地步”，“能和同龄邻居们互致问候，从中获得了能量。” 也有支援独居生主要使用的冷冻食品的事业。首尔市运营的恩平区首尔青年中心“分享冰箱”每月第二、第四周星期四拿来一个方便米饭空容器，就会赠送一份冷冻食品。住在附近的大学生金某（26岁）说：“一次拿走5万韩元”，“通过回收用品一个月可以节省10万韩元，真是太好了。” ●提供烹饪空间等青年共同体 不仅提供饮食，还有提供可以亲自烹饪的食材和空间的地方。这相当于给青年们提供了自然交流的机会。位于冠岳区落星垈洞的一家非营利团体运营的“饭桌社团”以聚集到共享厨房一起吃料理的方式进行。 来到这里的安胜均（37岁）说：“一个月10顿饭在这里解决，好像节省了15万韩元”，“不是每次都‘独饭’，而是大家一起吃饭，感觉有了坚实的保护膜。” 在不举行饭桌社团的时间段，则被用作青年们可以做简单的零食或休息的休息空间。8日下午，在这里煮拉面吃的大学生郑某（22岁）说：“我在瑞草区方背洞独居，为了节省伙食费，我每周都会坐3、4次地铁过来”，“本来我有忧郁症，但是在这里自然而然地见到人们后，性格变得开朗多了。” 专家们表示，这种饮食支援事业不仅可以提供经济支援，还可以防止青年孤立。京畿大学社会福祉学系教授朱恩善表示：“支出负担越大，外部活动就越困难，可能会引发孤立感”，“为了让参与饮食事业的青年们能够持续交流，还需要后续支援。”翰林大学社会福祉学系教授石在恩（以上人名均为音译）表示：“通过与地区有人气的餐厅合作或推出流行的菜单，引导青年更容易接近事业也是一种方法”，“有必要将事业扩大到年龄相仿、环境相似的青年较多的大学街。”

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