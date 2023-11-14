雇佣部：“如果劳资双方愿意，将灵活实施‘每周52小时’工作制”. November. 14, 2023 08:32. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国政府13日表示，将在部分行业推进放宽实施现行“每周52小时”工作时间制度的方案。这是今年3月发表工作时间制度调整方案、面临“69小时”争议8个月后提出的修正案。但有人批评，在完全没有提及具体的行业和时间的情况下，将详细方案推给劳资政对话，仍然停留在“一碗白水”的水平上。 雇佣劳动部当天发表有关劳动时间的对国民问卷调查结果和制度改善方向。在从6月底开始大约两个月的时间里，，雇佣部以3839名劳动者、976名企业主、1215名普通国民等6030人为对象进行了问卷调查。回答问卷调查的41.4%的劳动者、38.2%的企业主表示非常同意或同意将“以周为单位”的加班时间管理单位进一步扩大。雇佣部表示：“经确认，在制造业、建设业等行业和研究、工学、设置、维修、生产职、保健、医疗职等行业需要灵活的工作时间。” 雇佣部决定，仅限于需要灵活工作时间的行业和职业，如果劳资双方愿意，将扩大目前“每周12小时”的加班时间管理单位。对于相关行业、工种，决定通过设定每周工作时间上限等措施，消除“长时间工作”的忧虑。 但是，以什么行业和职业为对象，把加班时间管理单位延长多少等具体内容，在当天的发表中全部被排除在外。雇佣部只表示，今后将通过劳资政社会对话来决定。总统室表示：“工作时间制度对国民生活、健康的影响很大，因此不能单方面推进。将与劳资双方进行充分的讨论。” 有一些人指出，时隔8个月出台的补充对策实际上仍然只是没有实质内容的对策。最近，政府和劳动界严重对立，因此有观察人士说，政府公布的劳资政社会对话实际上很难实现。总统室对韩国工会总联盟（韩国劳总）表示：“韩国劳总是长期负责社会一轴的劳动界代表组织。希望回归对话，共同讨论工作时间等各种悬案。”

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