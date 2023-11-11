亚当•朗恩连续69洞上球道 ，创造PGA新纪录. November. 11, 2023 08:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上仅取得1胜的亚当•朗恩（36岁•美国）创下了巡回赛最多连续上球道新纪录。10日，在百慕大南安普敦港皇家高尔夫球场（71杆）举行的百慕大锦标赛第1轮比赛上，朗恩在到14号洞（4杆）为止的共11个4杆洞、5杆洞中，开球全部上了球道。 此前，在上个月施莱纳斯奇尔德伦斯公开赛最后一轮第4轮16号洞（5杆）开始连续记录，到6日结束的全球科技锦标赛（WWT锦标赛），朗恩在4杆洞、5杆洞的开球始终都没有错过球道，创下了连续69洞上球道的新纪录。这超过了1992年布莱恩•克莱（64岁）创下的59洞连续记录。此前，朗恩在WWT锦标赛上创下一场比赛100%上球道记录，也是继1992年纪念杯锦标赛的克拉之后，时隔31年再次有选手能做到。 当天，朗恩继1号洞（4杆）之后，在2号洞（5杆）平稳上球道，越过克拉的记录，此后他又成功9次上了球道。但是在15号洞（4杆），他的开球掉进障碍区，记录由此中断。赛后，朗恩谈到了自己感到的压力，他说：“如果过去24小时不是每个人都过来对我说点什么，我不太会惦记这件事（创造新记录）的。”而在记录终结后，他反而说：“很庆幸连续记录结束了。” 当然，较高的上球道率并不能保障成绩。2019年1月在迪拜沙漠精英赛上唯一获得冠军的朗恩，目前世界排名第295位。当天，因日落，9人未能完成比赛，朗恩以低于标准杆5杆的成绩在第一轮过后排在并列第26位。此前在WWT锦标赛上，他以并列第23位结束了比赛。

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