美以攻击叙利亚境内与伊朗有关联的军事设施……内塔尼亚胡就与哈马斯谈判传闻表示“谣言不可信”. November. 10, 2023 08:08. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 美国和以色列空袭了得到伊朗支援的叙利亚武装团体的军事设施。随着加沙地带的巷战扩大，战争出现长期化的征兆，此举是为了事先切断与伊朗有关联的武装团体的军事威胁。 据路透社等媒体8日（当地时间）报道，美国国防部长劳埃德•奥斯汀通过声明表示：“攻击了叙利亚境内伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和相关团体使用的军事设施”，“这是为了应对最近驻伊拉克和叙利亚美军连续遭受袭击。”美军在此次袭击中出动2架F-15战斗机，打击了武装团体的武器库。 美国国防部负责中东事务的助理国务卿戴娜•斯特鲁当天出席众议院外交委员会时表示：“上月17日，在伊拉克和叙利亚的美军基地首次遭到攻击后，针对美军的袭击次数多达41次。” 这是美军自上月27日以来第二次攻击与伊朗有关联的武装团体相关设施。美联社（AP）报道说，如果说第一次攻击时，是遭到武装团体的无人机、导弹攻击后，对相关设施进行报复空袭的性质，那么此次攻击的目的则是削弱武装势力的军事力量。 以色列也在同一天空袭了叙利亚首都大马士革附近的黎巴嫩武装团体真主党设施。据法新社报道，叙利亚内战监测组织叙利亚人权观察站表示：“以色列打击真主党据点，导致3名亲伊朗武装团体战斗人员死亡。”以色列军队当天还空袭了叙利亚南部的雷达基地。 进入加沙地带展开巷战的以色列军方发言人丹尼尔•哈加里当天在记者会上表示：“正在切断与平民居住地相邻的地道。地面战争开始后，摧毁了130多个地道。”他还主张，“哈马斯在加沙地带失去控制权，5万名加沙地区居民向南方避难。” 据悉，美国等国家和哈马斯在卡塔尔的斡旋下，正在进行暂时中断交战及释放人质的协商。据半岛电视台报道，被紧急派往中东的美国中央情报局（CIA）局长威廉•伯恩斯经由以色列来到了卡塔尔。据悉，以军以在三天内停止对加沙地带的攻击为条件，讨论哈马斯释放包括6名美国人在内的12名人质的方案。伯恩斯局长大部分外交官经历都是在中东度过的，与相关地区的领导人关系很好。但是，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡当天再次确认了现有方针，称“把毫无根据的谣言放一边”，“如果不释放全部人质，就不会停战” 。

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