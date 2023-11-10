有空座也害怕有臭虫……乘地铁不敢坐位子. November. 10, 2023 08:08. by 郑瑞英记者、郑顺九记者 cero@donga.com、soon9@donga.com. 家庭主妇柳某（47岁）最近在地铁里看到有空座位，也没有去坐，而是站了1个小时。虽然腿有点疼，但最近听到公共交通中臭虫出没的消息，担心会沾上臭虫，干脆没有去坐。收到快递后，也会在玄关门外开封，把物品拿进门后，直接把快递箱扔到垃圾分类回收站，并在家里各处喷洒灭臭虫剂。她说：“听说韩国也有臭虫在扩散，所以想最大限度地减少接触臭虫的机会。” ● “臭虫恐惧症”扩散……还出现了出没情况通报网站 有臭虫出没的消息接连不断，再加上以网络社区为主出现了在高铁（KTX）或电子商务企业配送箱等地方出现臭虫的目击之谈，说不定会沾上臭虫的不安感“臭虫恐惧症”正在扩散。企业为了降低不安感，正在加强防疫。 据海玛特9日透露，本月1日至7日床上用品吸尘器和烘干机的销售额比上一周（10月25日至31日）增加1.7倍。1日至7日期间，G市场臭虫防治剂的销售额也同比增加852%；11号街的除螨剂销售额也同比增加559.7%。 网上甚至出现了收集臭虫出没报道并进行统计的网站“臭虫板”，不仅收集每日、每周、每月臭虫出没的次数，还收集有关出现臭虫地区的新闻。 海外也出现了对源自韩国的臭虫的不安感。香港《南华早报》当地时间9日报道了韩国臭虫出没的消息，并表示，为防止臭虫流入，香港食品环境卫生署将于8日加强对游客的臭虫相关教育。 ● 物流、住宿业进入紧急状态 以物流和住宿业为中心，产业界进入了“臭虫紧急状态”。虽然向各处运送物品的物流业被指对臭虫脆弱，但物流业表示，因为定期进行防治、防疫，不会出现臭虫。CJ大韩通运相关人士表示：“快递箱主要用瓦楞纸制作，主要栖息在人、动物、纤维上的臭虫难以附着。”酒店业界也更加注重床垫的清扫等，正在加强防疫。酒店业界相关人士也表示：“（出于酒店重形象的特性）我们抱着只要出现一次臭虫就玩完的心态进行应对。” 虽然在网络社区等流传着Coupang的物流仓库或保鲜袋中出现臭虫的文章，但Coupang回应称“无凭无据”。Coupang相关人士表示：“将对散布虚假消息及流言蜚语者追究法律责任。” 虽然出现了KTX上臭虫出没的传闻，但韩国铁道表示：“没有接到有关臭虫的举报。”同时，为了减轻乘客的不安，韩铁从10月26日起成立了由33个小组、171人组成的“防臭虫机动班”，从本月6日开始运营防虫联合对策本部。国土交通部相关人士也表示：“正在加强机场和飞机等交通工具的防疫。” 高神大学保健环境系教授李东奎（音）表示：“臭虫从2006年起在韩国不断被发现，最近的情况不足以让人大为担心。要像平时一样保持卫生，不要相信谣言，如果怀疑被臭虫叮咬，应立即向防疫当局申报，消灭臭虫。”

한국어