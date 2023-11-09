“风之孙”李政厚刮起旋风，入围“魅力FA 9人”名单. November. 09, 2023 08:52. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）对“风之孙”李政厚（25岁）的关注缩小到了“个位数”。 8日，MLB.com公布了“本赛季最有魅力的9名自由签约选手（FA）名单”，并把李政厚和大谷翔平（29岁）等一起列入名单。MLB.com 评价说：“李政厚以出众的接触能力为武器，完全可以在MLB舞台上软着陆。”《体育画报》（SI）也将李政厚选为FA外野手第3位。SI解释说：“李政厚的破坏力或许不是那么炸裂，但出垒能力非常出色”，“在市场上的顶级外野手资源中最年轻，这是最大优点。”将李政厚提升为FA击球手第4位的《福克斯体育》表示：“李政厚被评价为是比Kiwoom队友金河成（28岁•圣地亚哥教士队）更多才多艺的希望之星。” 金河成在2020年12月以包括500万美元（约66亿韩元）的竞标（Posting系统•非公开竞标）费在内的4年3000万美元（约393亿韩元）的条件渡过了太平洋。体育专门媒体《Athletic》预测，李政厚有望获得4年5600万美元（约734亿韩元）的合同。《体育报》预测说：“除了科迪•贝林泽（28岁）之外，今年冬天将不会有外野手能签到比李政厚更大的合同。”贝林泽是2017年获得国家联盟新人奖、2019年获得同联盟最有价值球员（MVP）的明星球员。 预计目的地很有可能是旧金山巨人队。旧金山队团长皮特•普蒂拉上月7日亲自访问了Kiwoom主场首尔高尺天空巨蛋体育场等，正在致力于引进李政厚。MLB.com以58名棒球相关人士为对象进行了“顶级FA”最终目的地预想投票，结果显示李政厚将加盟旧金山巨人队的预测最多。此外，西雅图和圣地亚哥等城市也被认为是预计目的地。 旧金山地区的媒体也开始发出“不能错过李政厚”的声音。旧金山俱乐部持有股份的“NBC 体育湾区”表示：“去年说得好像把吉田正尚（30岁）已经拿下了一样，但最终却是被波士顿红袜队夺走了”，“这次也可能会有预料之外的球队加入到引进李政厚的竞争行列。不能放松警惕。”吉田正尚是李政厚评价为“我参考最多的榜样”的选手。以5年9000万美元的条件加盟波士顿红袜队的吉田正尚，今年取得了0.289安打率、15个本垒打、72打点的成绩。 毕业于首尔徽文高中，2017年加入耐克森（现Kiwoom）的李政厚在职业棒球联赛中度过了7个赛季，才得以获得通过Posting系统进军海外的资格。MLB的Stove League（在休赛期针对球员的年薪协商和转队等问题展开口舌论战）已经拉开帷幕，但李政厚只有在韩国大赛结束后才能正式申请Posting。MLB网络预测称：“美国感恩节（23日）长假结束后，才会出现正式的动向。”

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