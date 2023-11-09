60岁以上老人，10人中有8人自己挣生活费. November. 09, 2023 08:52. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，每10名60岁以上老人中就有8人靠自己的力量筹措生活费。得到子女或亲戚支援的老人只有12%。 统计厅8日的《2023年社会调查结果》显示，今年60岁以上的高龄层中，作为生活费筹措方法，本人、配偶负担（76.0%）最多。比两年前（72.5%）增加3.5个百分点，比10年前增加12.4个百分点。回答从子女或亲戚那里得到支援的人今年为12.0%，比10年前（28.8%）减少16.8个百分点。回答“靠政府和社会团体的支援生活”的人（11.9%）相差无几。也就是说，不向子女伸手、自己负责养老的老人正在增加。统计厅相关人士表示：“高龄层认为应该自己负责养老的认识正在增加。与年轻人的就业状况等也不无关系。” 一半以上的国民不认为子女一代会比自己过得更好。19岁以上人口中54.0%的人回答子女一代的阶层上升可能性较低。2013年这一比率为42.8%。相反，认为在此期间实现阶层上升可能性较高的比率从39.6%骤降至29.1%。 养老准备手段中，国民年金（59.1%）最多，其后依次是存款（15.7%）、职役年金（8.1%）等。一半以上的就业者（54.6%）对失业或跳槽感到不安。在年龄层中，40多岁（57.1%）的人对工作岗位的不安感最大。

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