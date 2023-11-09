韩国政府消息人士：“中国国家安全部去年1月黑客入侵韩国外交部邮件”. November. 09, 2023 08:52. by 张宽硕记者、申圭镇记者 jks@donga.com，newjin@donga.com. 据确认，文在寅政府时期的去年1月，韩国外交部遭到来自中国当局的黑客攻击，泄露了4.5GB的电子邮件。当时还捕捉到了中国方面在文在寅政府时期侵入青瓦台计算机网络、导致国防部相关文件泄露的情况。 据韩国政府消息人士8日透露，国家情报院把相当于韩国国情院的中国国家安全部认定为黑客攻击的发源地。这意味着韩国情报部门掌握了中国间谍活动的发源地、国务院下属的国家安全部试图对韩国政府和青瓦台进行黑客攻击的具体线索。这是中国国家安全局首次被认定为针对韩国政府的黑客主体。据悉，总统室也确认了上述事实。 政府消息人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“据我所知，在政权更迭一个多月后的去年4月，友邦国通过韩国情报渠道传达了针对韩国外交部的中国黑客线索、黑客和活动时期等具体情报。”尹锡悦政府据此展开了详细的确认工作。据悉，情报中还包括通过青瓦台计算机网络入侵国防情报的情况。 国情院去年1月自行获得黑客情报后展开调查，确认了中国安全部恶意利用垃圾切断设备的弱点，流出4.5GB左右的电子邮件的事实。另外，还确认了试图侵入青瓦台计算机网络。 当时国情院和外交部没有对外公开被调查为中国国家安全部介入的黑客攻击。外交部当天在本报要求确认时解释说：“去年1月，由于攻击途径不明的黑客攻击，外交部垃圾邮件切断系统储存的4GB分量被外泄。泄露的资料中不包括秘密。”国情院就本报要求确认一事称“无法确认”。

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