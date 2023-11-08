5年524亿韩元！康塞尔执教小熊队 刷新MLB主帅最高年薪记录. November. 08, 2023 08:05. by 李憲宰 uni@donga.com. 前密尔沃基酿酒人队主教练克雷格•康塞尔（53岁•照片）将以美国职业棒球大联盟（MLB）历届主教练的最高待遇，拿起芝加哥小熊队的主帅教鞭。 7日，小熊队宣布撤换主教练大卫•罗斯（46岁），并与康塞尔签订了一份5年总额4000万美元（约524亿韩元）的合同。由康塞尔主教练带领的密尔沃基队今年获得了国家联盟中部赛区的冠军，小熊队则屈居同一赛区的第2名，未能进入季后赛。 转会到同区竞争对手球队的康塞尔主教练在5年内获得的平均年薪为800万美元（约105亿韩元），这超过了曾执教纽约洋基队和洛杉矶道奇队的乔•托里主教练（83岁）在2000年代中期获得的750万美元（约98亿韩元）。以高举双手的击球准备姿势而闻名的康塞尔主教练在选手时期获得的最高年薪是2004年的316万美元（约41亿韩元）。 在2015赛季中途成为密尔沃基酿酒人队主教练的康塞尔，在截至今年9年的时间里取得了707胜（605负）的战绩。MLB代表“小市场球队”密尔沃基俱乐部历史最多胜场主教练就是康塞尔教练。在此期间，他曾5次带领球队进入季后赛。密尔沃基队成立于1969年，在康塞尔主教练执教球队之前的46年里，只有4次进入季后赛。 本赛季结束后，他与密尔沃基队的合约到期，接到了多支球队的邀请。他还与纽约大都会队、克利夫兰印第安人队等进行了面试。密尔沃基队也提议以每年平均500万美元（约65亿韩元）的现役主教练最高额续约，试图留住他。但是，康塞尔教练选择了在“大市场球队”小熊队展开新挑战。康塞尔主教练计划下周在小熊队主场瑞格利体育场举行就任记者会。

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