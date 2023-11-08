[独家]韩美日将于本月完成“朝鲜导弹警报共享体系”. November. 08, 2023 08:05. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩美日三国将于本月内完成朝鲜导弹警报情报实时共享系统的构建工作。三国正在协调最早将于下周正式公布的方案。这距离韩美日首脑为应对朝鲜核武器和导弹威胁而于去年11月在柬埔寨金边就整合三国系统达成协议，刚好一年时间。如果朝鲜发射弹道导弹，三国最早可在年底左右利用该系统。即，通过监视、侦察资产，迅速共享从发射原点到弹着地点的导弹飞行全区间的情报，并以此加强共同应对能力。 韩国政府高层消息灵通人士7日表示：“据悉，韩美日导弹警报信息的实时共享系统将在本月内完成。此前一直进行实务协商的国防当局正在协调相关日程。”据悉，以下周韩美安保磋商前后或东盟扩大国防部长会议为契机，三国国防高层负责人正在讨论发表共同声明的方案。据悉，美国国防部长劳埃德·奥斯汀将于13日访韩参加美韩安保磋商，韩美日三国国防部长也将在安保磋商之前举行会谈。 另一名政府消息灵通人士也表示：“共享导弹警报情报是三国首脑加强安保合作的核心议题，因此韩美日当局之间的实务讨论也一直顺利进行。”此前，韩美日三国曾在8月举行戴维营峰会之前首次试启动警报信息共享系统。在海上以导弹防御训练等为契机，持续进行了检查。 韩美日三国实时共享导弹警报信息的方式，其核心是把现有的韩美、美日两者之间分别形成的情报共享系统通过三方双向沟通实现立体化。朝鲜发射导弹时，韩国军队和驻韩美军通过指挥控制系统（C4I）实时共享用监视侦察资产探测到的导弹情报。日本自卫队和驻日美军也建立了类似的系统。现在通过美国印度太平洋司令部下属的夏威夷联动控制所，连接驻韩美军和驻日美军的雷达等指挥控制系统。 如果三国之间构建实时信息共享系统，将减少因地球曲面而产生的各国探测资产的探测结果误差，并在短时间内实现共同应对。韩国政府消息灵通人士表示：“韩国可以提高朝鲜导弹弹着情报和东部海上潜射弹道导弹的应对能力，日本也可以加强导弹上升阶段的情报能力。”

한국어