为了赚钱进京，涌入首都圈的20多岁年轻人在最近十年间接近60万人. November. 08, 2023 08:05. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 在忠北清州出生长大的朴某（28岁）今年2月在没有任何亲缘关系的首尔租了一间单间公寓，搬到了首尔。虽然想在清州开甜点咖啡厅，但是认为在地方销售会有限，所以选择来首尔创业。朴某说：“为了来首尔，在清州在三家咖啡店打工攒了钱。首尔人口本身就很多，而且大部分青年都在首尔，所以我认为应该无条件地来首尔做生意。” 据调查，像朴某一样离开非首都圈前往首尔、京畿、仁川等首都圈的20多岁人口在最近10年间接近60万人。离开地方的青年从10年前的4万人增加到最近的6万~8万人，“首都圈热潮”的速度似乎也在加快。 ● 来到首尔的20多岁人口在10年内增加了1.6倍 据统计厅7日透露，从2013年到2022年，从非首都圈净流入首尔、京畿、仁川等首都圈的20多岁青年达59.1万人。这期间，除20多岁人群外，其余年龄段的31.2万人从首都圈净流出到非首都圈，形成了鲜明的对比。净流入人口是迁入人口减去迁出人口后的数值，而净流出人口则相反。 青年人口集中在首都圈的速度也加快了。2013年为4.5万人的20多岁首都圈净流入人口到2020年增加到了8.1万人，增加了近1倍。去年是6.4万人，稍有下降。特别是从地方进入首尔的青年人口在10年间增加了1.6倍。 在非首都圈中，20多岁年轻人流失最多的地方是庆南。10年间共有10.5万人离开。其后依次为庆北（-9万人）、全南、全北（分别为-7.6万人）、大邱（-6.6万人）等。在非首都圈，世宗是唯一一个20多岁人口净流入（3.4万人）的地区，这在很大程度上是因为世宗是2012年作为特别自治市成立后正式开发出来的。 ● 首都圈的月薪比非首都圈多49万韩元 青年们离开地方前往首尔等地的主要原因是工作岗位。实际上，去年全国17个市道中，20多岁人群的雇佣率最高的是仁川（66.5%），其次是京畿（64.9%）。首尔20多岁人群的雇佣率（63.0%）也高居全国第5位。这些地方都超过了全国平均值（60.4%），相对来说在首都圈更容易找到工作。相反，世宗（49.1%）、光州（50.4%）、全北（51.2%）、釜山（53.1%）等非首都圈11个地区的20多岁人群的雇佣率却低于平均值。与首都圈的雇佣率差距最大可达17.4%。 不仅是工作岗位的数量，质量也因地区而异。据韩国银行透露，去年首都圈劳动者月均收入为393.6万韩元，而非首都圈劳动者月均收入为344.8万韩元。如果在首都圈工作，平均可多赚48.8万韩元。不仅是工作岗位，文化、医疗等各种基础设施的差异也是青年层离开地方的原因。 专家指出，由于青年人口流向首都圈，非首都圈的劳动力不足，导致增长潜力受损。在首都圈，人口密集，竞争激烈，结婚•生育也会大幅萎缩。韩国银行地区经济调查组次长郑民秀（音译）指出：“考虑到地区间的期待收入差异、文化、医疗服务差异等，青年层的移动是自然现象”，“需要以非首都圈据点城市为中心的现实的地区均衡发展政策。”

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