“刻在木头上的君主对百姓的心意”，114块朝鲜宫廷和民间匾额齐聚一堂. November. 07, 2023 08:05. by 大邱=李素妍记者 always99@donga.com. “端砚竹炉诗屋。” 这是结束济州流放生活、人到晚年的秋史金正喜（1786~1856年）在能看到汉江鹭梁津的龙山江村停留时为刻在匾额上而写的字。意思是“中国端溪地区制造的最高级砚台和煮茶的竹火炉，可以作诗的小房子”，只要有这三样，就足以享受余生。在特定的状况下，老书生的自足之情传达了出来。 展示114块朝鲜宫廷和民间匾额的特别展《刻在木头上的心意，朝鲜匾额》7日在国立大邱博物馆开幕。 展出的宫廷匾额上包含了君主对平民百姓的心意。英祖（1694~1776年）在管理国家财政的官厅“户曹”的匾额上写下了“均贡爱民 节用蓄力”。意思是“均衡租税，爱护百姓，节约开支，积蓄力量”。这里表现了君主的爱民之心和带领国家走向富强之路的决心。 正祖（1752~1800年）在匾额上写下了定号“万川明月主人翁（意为映照在溪水中的明月的主人）”的理由，并挂在了昌德宫尊德亭。这包含了正祖以强大的王权为基础，实现理想政治的意愿。 1905年，高宗（1852~1919年）在自己曾居住的庆运宫（现在的德寿宫）卽阼堂上挂上了写有“庆运宫”的匾额。意为“充满喜庆运气的宫”，饱含国运岌岌可危时祈愿国家安宁的心意。 民间的匾额上可以窥见老师和学生、父母和子女等的缘分。朝鲜后期书法家李匡师（1705~1777年）为挂在儿子李肯翊（1736~1806年）的书室而亲手写的匾额“燃藜室”就是代表性的例子。意思是“燃烧藜麦的房间”，这源于中国的历史学家刘向深夜燃烧木头进行历史研究，最终成为名家的故事。父亲希望儿子成为优秀的历史学家。李肯翊后来出版了42册记录朝鲜历史的《燃藜室记述》。 还可以看到与自然风景相融合的亭子匾额。位于庆北安东丰川面的“翠潭亭”匾额与将平静的莲花池风景形象化的媒体艺术相融合，迎接游客。翠潭亭的意思是“清澈碧绿的莲花池”。匾额下按照儿童的眼光，解说了汉字的意思及其由来。该展览将持续到明年2月12日。免费参观。

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