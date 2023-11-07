苏格拉底的挫折. November. 07, 2023 08:04. . 对于以色列和哈马斯之间的战争，到处都传来了“最终越界了”的叹息声。但平心而论，越界是意料之中的事情。从哈马斯的枪声响起的那天起，情况就像在铁路上行驶的火车一样。只是依次经过惊吓的车站、残酷的车站、冲击的车站而已。这列喷火的火车没办法停下来。不管第三方怎么说，无论是以色列还是哈马斯，他们的立场都很明确。他们认为各自皆是受害者，各自愤怒，中断和妥协既是失败，也是更大的悲剧的开始。如果说血召唤血，愤怒和复仇会带来更大的报复，他们会这样说。“这种情况我们最清楚。在过去的80年里，我一直在不断经历。但现在我们不得不这样做。” 苏格拉底被判死刑的理由是不相信神，让青少年堕落，但实际上是政治镇压。伯罗奔尼撒战争起初是雅典和斯巴达之间的霸权战争，但后来成为围绕民主政治和寡头政治的意识形态战争。 只是战争和意识形态战争的差异如下。虽然同族、同志、邻居在一般战争中站在同一边，但在意识形态政治斗争中，所有人都是敌人。而且还是像仇人一样残酷地铲除的敌人。苏格拉底批判了这种过激行为，自己成了牺牲品。如果阅读苏格拉底的最后辩论，似乎没有为自己辩护的想法。他正在努力让人们意识到错误，而不是拯救自己。自己也知道这是徒劳的努力。但他可能认为这是最有价值的行为。 虽然苏格拉底通过这样的行动获得了不朽的名誉，但是却没能拯救自己的生命、深陷憎恶和自私的泥潭，堕落和灭亡的雅典。苏格拉底也无法让同僚市民和解，谁又能制止这场战争的愤怒呢？更可怕的是扩散到世界的愤怒和矛盾。我们站在新的世界大战面前。

한국어