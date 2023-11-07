执政党扭动胳膊，金融当局禁止“国际标准”的卖空. November. 07, 2023 08:03. . 金融委员会出台了从昨天起到明年6月25日为止全面禁止股市卖空的措施。随着个人投资者对卖空的不满越来越大，前年5月以后，仅限于针对KOSPI指数200、KOSDAQ150股票下达了禁止卖空的猛药处方。受此影响，昨天股市暴涨到临时停牌的程度。但有人指出，由于在议会选举5个月前出台的这一措施，从长远来看，外国人投资将减少，股市先进化将更加遥远。 卖空是从证券公司借出预计价格会下跌的股票进行出售，如果股价下降，就低价买入股票进行偿还以赚取差价的投资方法。股价下降才能获利，而且多由外国人和机构主导，因此一直被蚁民（散户投资者）们认为是股价低的主犯。位于香港的两家外国投行最近被揭发进行不借股票卖空的非法交易，由此上述怀疑也被确认为事实。 问题是其功能也不少。对没有明显业绩而暴涨的项目的卖空，起到了消除股价泡沫、找回原价的作用。摩根士丹利资本指数（MSCI）的发达国家指数编入条件中就包含“允许自由卖空”，是因为为了让海外投资者安心投资，需要该制度。出于同样的原因，每当禁止舆论高涨时，金融委员会都会以“卖空是全球标准”为由表示反对。 但在上周末执政的国民力量党通过党政闭门磋商施加强大压力后，金融当局推翻了这样的主张。执政党和金融当局的理由是，“不是局部麻醉，而是需要进行全身麻醉手术”。但从执政党议员在国会会议上发短信称“继金浦之后，将聚焦于卖空”等来看，国民力量党也没有隐瞒这一措施是议会选举战略的一环。虽然非法卖空是需要根除的犯罪，但在发达国家股市，很难找到因发生非法行为而停止市场主要功能的做法。 在经济合作与发展组织会员国中，禁止卖空的国家只有韩国和土耳其。在2008年全球金融危机、2011年欧洲财政危机、2020年新冠疫情期间还算是有过国际危机的名分，但现在并非如此。为了防止再次出现让韩国股市降格的事态，改善无需再手术的制度，要在8个多月的禁止期间实现。

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