身体不便但27年来一直坚持志愿活动的金道顺获“LG义士奖”. November. 06, 2023 08:07. by 郭道英 now@donga.com. LG于5日表示，LG向患有3级肢体残疾，但27年来一直坚持进行志愿活动的金道顺（79岁•女•人名音译下同）颁发了“LG义士奖”。18年来一直从事针线活分享服务的郭敬姬（62岁•女）和救助陷入坠落危险的市民的消防员南基烨（45岁）也一同获奖。 金某从1996年开始每周都会指导发育障碍学生缝纫。她还为地区老人和残疾人进行修缮、洗澡服务等。虽然腿脚不便，但到目前为止，包括1500次以上的裁缝指导在内，共进行了2万个小时的志愿服务活动。金某说：“虽然因为残疾一度感到悲观，但是通过志愿服务找到了更大的幸福”，“我指导的学生在国际残疾人奥运会上获奖的事情一直留在记忆中。” 郭某经营着社会性企业“一针一线合作社”，从2005年开始亲自制作并捐赠了未婚妈妈领养儿穿的婴儿上衣和独居老人的寿衣。在新冠疫情大流行时期，她们制作了1万个以上的棉口罩，与困难的邻居分享。南消防员9月从自己居住的全北全州市某公寓中救出了倒挂在阳台栏杆上的20多岁女性。 LG义士奖是2015年根据已故LG集团会长具本茂的“企业以社会责任回报为社会正义而牺牲自己的义士”的意愿而设立的。2018年，LG株式会社代表具光谟就任后，将颁奖范围扩大到为他人默默奉献和坚持做善行的普通市民。

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