以军进入加沙城，与哈马斯展开巷战……美国施压要求暂停交战 . November. 04, 2023 08:02. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 以色列军队当地时间2日攻入巴勒斯坦武装团体哈马斯在加沙地区的根据地加沙城，展开了高强度的巷战。这是自10月7日战争爆发后，时隔约1个月在哈马斯心脏地带展开正式战斗。以色列军队表示，仅当天一天就打死约130名武装分子。但是，随着以色列军队连续三天炮击加沙地区最大规模的难民营贾巴利亚等，巴勒斯坦平民的损失加大，预计美国国务卿布林肯将于3日访以，再次向以色列施压，要求出于人道主义目的暂停交战。 ● 以色列合围加沙城 以色列军方发言人丹尼尔·哈加里2日在吹风会上表示：“已经完成对哈马斯中心地加沙城的包围。正在攻击哈马斯的前哨基地和总部以及其他恐怖基础设施，并在近战中清除恐怖分子。”以色列总理内塔尼亚胡也在当天的声明中表示：“现在是战斗的顶点。我们取得了令人印象深刻的成功，通过了加沙城外围。” 英国《金融时报》在卫星照片等方面报道说：“以色列完全包围了加沙城。”加沙城西侧与地中海相邻，除这里外，其余三个陆路方向均被军事封锁。当天，以色列空军和海军等用大规模空袭轰炸了加沙城，并摧毁了100个地道。以军声称，陆军工兵队使用人工智能确认哈马斯攻击目标后，到目前为止已经攻击了1.2万个以上目标。 在这种情况下，继得到伊朗支援的黎巴嫩真主党和也门胡塞叛军之后，在叙利亚活动的伊朗民兵队为了支援真主党被部署到黎巴嫩南部，战争扩大的可能性也越来越大。 ● 美国再次施压要求暂停交战 随着以色列攻势的激化，巴勒斯坦平民的损失也越来越大。当天，加沙地带卫生部门表示，此次战争至少造成9061人死亡。其中未满18岁的未成年人达3760人。 在空袭集中的贾巴利亚难民营，主要医院发电机停止工作。卫生部门表示：“现在的情况，是必须关掉制氧机和太平间冰库的电源。今后如果不能确保电力或燃料，将面临灾难。” 随着人道主义危机的加剧，美国总统拜登前一天提及“暂停交战”的必要性，白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当天在白宫新闻发布会上表示：“为了向加沙地区提供人道主义援助，并安全救出人质，正在摸索暂停交战的想法。” 美国国务卿布林肯当天在启程前往以色列之前表示：“将讨论以色列和巴勒斯坦都可持续的和平条件‘两国解决方案’。”布林肯预计3日抵达以色列，将会见内塔尼亚胡并转达这一立场。 外国国籍者及双重国籍者纷纷逃离加沙。据统计，连接加沙地带南部和埃及拉法边境检查站被允许难民出境的第二天即2日，共有344人通过边界。 此外，由共和党主导的美国众议院2日拒绝了拜登提出的“安排对以色列和乌克兰的军事援助预算”的要求，只通过了援助以色列的法案。

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