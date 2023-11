借助AI复活的披头士乐队“最后的新歌”,首日点击量达425万次. November. 04, 2023 08:01. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 英国出身的传奇摇滚乐队披头士(The Beatles)2日(当地时间)发表了最后的新歌。环球音乐表示:“披头士乐队所有成员参与的最后一首歌《Now and then》发行了”,“这是继1996年推出的《Real Love》之后时隔27年发表的新作。”新歌在披头士乐队的YouTube官方频道上公开后,仅16个小时点击量就超过了425万次。 以成员约翰•列侬(1940~1980年)1977年录音的未完成样带为基础制作的新歌《Now And Then》借助人工智能(AI)技术得以体现。《Now And Then》是列侬在披头士乐队解散后创作的歌曲,他的妻子小野洋子(90岁)1994年把包含未完成曲的样带交给了保罗•麦卡特尼(81岁)、林戈•斯塔尔(83岁)、乔治•哈里森(1943~2001年)。剩下的成员们虽然努力完成这首歌并发行,但是在几个区间,列侬的声音被钢琴伴奏所淹没等音质无法清晰呈现,歌曲制作随之陷于停滞。 但2021年电影《金刚》(2005年)的导演彼得•杰克逊在制作纪录片《披头士:Get Back》的过程中,通过AI找到了解决该问题的技术。杰克逊导演在录制《Let It Be》的场面中使用了将乐器、声乐、声音等进行分类的技术。《Now And Then》也是通过该技术将钢琴音轨和列侬的人声分离后提取出来的。 记录新曲制作过程的12分钟左右的纪录片也于2日公开。麦卡特尼说:“电脑信号音发出几秒钟后,就听到了列侬清晰干净的声音。再加上其他成员们的演奏,真正的披头士乐队的歌曲诞生了。”

