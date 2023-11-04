借助AI复活的披头士乐队“最后的新歌”，首日点击量达425万次. November. 04, 2023 08:01. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 英国出身的传奇摇滚乐队披头士（The Beatles）2日（当地时间）发表了最后的新歌。环球音乐表示：“披头士乐队所有成员参与的最后一首歌《Now and then》发行了”，“这是继1996年推出的《Real Love》之后时隔27年发表的新作。”新歌在披头士乐队的YouTube官方频道上公开后，仅16个小时点击量就超过了425万次。 以成员约翰•列侬（1940~1980年）1977年录音的未完成样带为基础制作的新歌《Now And Then》借助人工智能（AI）技术得以体现。《Now And Then》是列侬在披头士乐队解散后创作的歌曲，他的妻子小野洋子（90岁）1994年把包含未完成曲的样带交给了保罗•麦卡特尼（81岁）、林戈•斯塔尔（83岁）、乔治•哈里森（1943~2001年）。剩下的成员们虽然努力完成这首歌并发行，但是在几个区间，列侬的声音被钢琴伴奏所淹没等音质无法清晰呈现，歌曲制作随之陷于停滞。 但2021年电影《金刚》（2005年）的导演彼得•杰克逊在制作纪录片《披头士：Get Back》的过程中，通过AI找到了解决该问题的技术。杰克逊导演在录制《Let It Be》的场面中使用了将乐器、声乐、声音等进行分类的技术。《Now And Then》也是通过该技术将钢琴音轨和列侬的人声分离后提取出来的。 记录新曲制作过程的12分钟左右的纪录片也于2日公开。麦卡特尼说：“电脑信号音发出几秒钟后，就听到了列侬清晰干净的声音。再加上其他成员们的演奏，真正的披头士乐队的歌曲诞生了。”

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