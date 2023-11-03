以色列军队：“进攻加沙城在即” VS 拜登：“战斗需要暂时中断”. November. 03, 2023 09:05. by 开罗=常驻记者 金起润、华盛顿=常驻记者 文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 以色列军队即将攻占巴勒斯坦武装团体哈马斯在加沙地区的大本营加沙城。预计以军最早将于2日进入。此外，以军加快破坏加沙地带地道的步伐，暗示着高强度的巷战即将到来。 以军连续两天空袭加沙地区最大规模的难民村贾巴利亚营地，导致伤亡人数增加，国际社会批评舆论加大，美国总统拜登表示有必要暂时停战。 ● “进军加沙城就在眼前” 以军加沙地带作战指挥官伊奇克·科亨准将1日在记者会上表示：“以军兵力在加沙地带深处、加沙城入口处。”以军发言人丹尼尔·哈加里也表示：“地面军和空军联合行动，打破了哈马斯防御战线。” 以色列国防部长加兰特当天来到驻扎在加沙地区隔离墙外的部队。他表示：“正在攻击哈马斯地道，将恐怖分子赶出地道。上月7日遭到哈马斯突袭后，向加沙地带投下了1万发以上的炮弹、导弹等。哈马斯要么死掉，要么无条件投降。” 据评价，自上月27日开始有限的地面战以来，向加沙地区最大城市加沙城的进攻速度比预想的要快。以色列《国土报》分析说：“这是因为空军事前轰炸切断了哈马斯的抵抗。”但截止到当天，以军阵亡者也达到16人。以军总参谋长赫尔吉·哈勒比表示：“沉重而痛苦的代价是不可避免的。我们会战斗到底，会根据目标加强（进攻）。” 尽管国际社会批评以军过度杀伤平民，但以军当天连续两天在包括扎贾巴利亚难民营一带在内的加沙地带全境进行了空袭。据路透社报道，受哈马斯统治的加沙地带卫生部主张，在贾巴利亚至少有195名平民死亡。另外，截止到当天，加沙地区的死亡人数为8796人，其中儿童为3648人。 法国政府当天表示“对攻击难民营深表忧虑”，敦促停止攻击，联合国秘书长古特雷斯连续两天难民营遭受轰炸表示“震惊”。 ● 拜登：“有必要暂停交战，而不是停战” 美国政府前一天表示，“虽然不是停战，但是为了人道主义支援，现在应该考虑暂时停止战斗”，又向前迈进了一步。拜登总统当天来到美国明尼苏达州，在听到一名犹太裔市民高喊“作为拉比，请立即敦促停火”后，表示“需要暂停（pause）交战。这意味着要给被囚禁的人质一点时间。”当这名市民被警卫拉走并高喊“立即停火”时，拜登表示：“对以色列人和穆斯林来说都很复杂。我支持‘两个国家’政策。” 据悉，虽然以色列实现“消灭哈马斯”这一战争第二阶段目标需要不少时间，但美国和以色列当局正在构想“后哈马斯”。以色列总理内塔尼亚胡提到的战争第三阶段是指确立加沙地区新统治和安全体制。 最近访问以色列的美国参议员克里斯·范霍伦、理查德·布卢曼索尔在美国政治专门媒体《政客》上表示，正在就以沙特阿拉伯军队为主轴的国际维和部队驻扎在加沙地带的方案进行初期对话。也就是说，维和部队将提供支援，直到在2006年加沙地区议会选举中失败后又在与哈马斯的内战中失败而被赶走的巴勒斯坦自治政府重新掌握加沙地区为止。但据悉，维和部队中不包括美军，而且排除了以色列对加沙地区的直接统治。 美国国务卿布林肯将于3日访问以色列、约旦和突尼斯，讨论减少平民伤亡的方案以及建立巴勒斯坦独立国家的“两国解决方案”。

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