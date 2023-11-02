韩国政府再次启动工作时间调整……“考虑选择部分行业适用”. November. 02, 2023 08:56. by 周愛眞 jaj@donga.com. 据悉，正在推进工作时间制度调整的韩国政府正在讨论从300人以下的建设、研发、部分制造业等特定行业、职务开始，适用灵活的工作时间制。如果实行，这些行业有望运用摆脱“每周52小时”框架的工作时间。据分析，考虑到此前以全体劳动者为对象调整工作时间制导致爆发“每周69小时”争议后面临舆论的批评，政府首先只对必要的地方有选择地放宽限制。 综合《东亚日报》1日的采访，雇佣劳动部以从6月起实施的以6000名国民为对象的“调整工作时间制度相关问卷调查结果”为基础，正在制定调整和完善制度的方向。据悉，问卷调查结果显示，在300人以下的建设、研发、部分制造业等行业，有更灵活地使用延长工作时间的需求。政府以此为中心，讨论灵活选择工作时间的方案。 雇佣部3月份发表把目前以“周”为单位的加班时间管理单位扩大到以月、季度、半年和年为标准的劳动时间制度调整案。其宗旨是，将目前每周最长12小时的加班时间改为“每周平均加班12小时”，以便在工作多的时候集中工作、以后集中休息。但这一方案遇到了“助长每周69小时长时间工作”的批评舆论，政府决定通过国民问卷调查进行完善。 雇佣部内部认为，原先的调整方案以全体劳动者为对象，增加了不必要的忧虑，计划以确认“必不可少”的行业为中心，灵活地处理工作时间灵活化问题。

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