得克萨斯队成MLB首支在单赛季PS客场比赛中取得9连胜的球队. November. 01, 2023 08:00. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业棒球大联盟（MLB）得克萨斯骑警队在世界大赛（WS•7战4胜制）上也延续了季后赛（PS）客场不败行进。得克萨斯队31日在与亚利桑那响尾蛇队进行的WS第3场比赛中以3比1获胜，并以总比分2比1领先于对手。 得克萨斯骑警队凭借当天的胜利，从上月4日与坦帕湾光芒队进行的美国联盟外卡系列赛（ALWCS）第1场比赛开始，到当天为止，延续了客场比赛9战全胜的纪录。在MLB历史上，得克萨斯队是第一支在单一赛季季后赛客场比赛中取得9连胜的球队。到去年为止，纽约洋基队在1996年世界大赛夺冠时留下的客场8连胜是历届最长纪录。得克萨斯队还将在WS第4场比赛（1日）和第5场比赛（2日）进行客场作战，因此有望将客场连胜记录增加到11场。 两天前在第2场比赛（主场）中只得到1分的得克萨斯骑警队的击球阵容在当天第3局上半局2人出局的情况下获得3分，带来了胜机。在2人出局3垒有人的机会下，1号击球手马库斯•西米恩（33岁）面对亚利桑那响尾蛇队的首发投手布兰登•帕特（25岁），击出了落在左中间的适时安打，以1比0领先。接着在2人出局1垒有人的情况下，进入击球席的科里•席格（29岁）击出了越过右侧围墙的2分本垒打。亚利桑那队在第8局下半局追回1分，但未能扭转败局。 相较于今年常规赛时的客场表现（40胜41负•胜率0.494），得克萨斯骑警队是主场作战（50胜31负•胜率0.617）更强的球队。但进入季后赛后，情况完全不同了。席格说：“（与主场和客场比赛无关）不管我们在哪里，我们球队每天都在努力打好比赛。除此之外，我不知道（客场比赛连胜的）功劳该归谁。” 在当天的世界大赛比赛开始前，洋基队队长兼去年两大联赛综合本垒打王艾伦•泽基（31岁）获得了罗伯托•克莱门特奖。罗伯托•克莱门特奖是MLB事务局每年向热衷于慈善活动的选手颁发的奖项。泽基在2018年成立了“AllRise”财团，在主场纽约和故乡加利福尼亚州弗雷斯诺县进行志愿活动，其功劳得到认可，今年被选为获奖者。

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