烧酒涨价……真露在餐厅可能卖到6000-7000韩元. November. 01, 2023 07:59. by 宋镇浩记者 jino@donga.com. 继啤酒之后，“平民酒”烧酒的价格也将上涨。目前餐厅每瓶5000-6000韩元的烧酒价格又上涨500-1000韩元，预计6000韩元一瓶的烧酒将普遍化。 国内烧酒业界占有率排名第一的海特真露10月31日表示，将从9日开始将代表产品“真露Fresh”和“真露原味”的出厂价上调6.95%。上调对象是360毫升真露瓶装和1.8升以下的塑料瓶产品。 由此，一瓶真露（360毫升）的出厂价格将从1166韩元上涨到1247韩元，上涨81韩元。海特真露相关人士表示：“烧酒的主要原料酒精价格比一年前上涨10%，同期瓶的价格也上涨22%，成本暴涨。但是主要用于祭祀的浸泡酒和高端烧酒一品真露不会涨价。” 此前，如果烧酒出厂价格上涨70-80韩元，个体户们加上人工费和食材价格上涨等，每瓶上涨500-1000韩元的情况较多。去年真露Fresh的出厂价上涨7.9%，餐馆的价格也从4000-5000韩元上涨到了5000-6000韩元。最近餐厅的啤酒也涨到了每瓶7000-8000韩元，因此如果点“烧啤”（烧酒+啤酒），预计需要13000-14000韩元。 有人担心其他烧酒企业也会接连涨价。出售初饮初乐和新饮的乐天七星饮料相关人士表示：“正在讨论涨价，但尚未确定。”当天，海特真露的Terra和Kelly等啤酒产品的出厂价平均上涨6.8%。 化妆品业界也出现了上调价格的动向。LG生活健康从1日开始将SUM、OHUI、Belif，菲诗小铺的部分品种价格平均上调4-5%。SUM的“Secret Essence EX”（100mL）将从9.5万韩元涨到10万韩元，涨幅为5.3%。欧莱雅也将从1日开始将兰蔻、科颜氏、碧欧泉、圣罗兰等产品的价格平均上调5%。

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