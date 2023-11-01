工时改编再挑战……如果再错失良机，就没有第三次机会了. November. 01, 2023 07:59. . 政府将于本月公布对工作时间改编案的国民舆论调查结果。工时改编原本是现政府劳动改革（工时和工资体系）的一个轴心。去年货物连带本部罢工后，虽然“工会法治”介入其中，但以两大劳总的会计公示参与决定为起点，法治问题已经结束。政府应该解决比杀手锏问题更难的课题。此时，有必要重新思考尹锡悦总统的三大（教育、年金、劳动）改革课题之一的劳动改革，特别是工时改编在上半年为何搁浅。 ①信息=今年3月6日，雇佣劳动部长官李正植（音译）发表了每周最多可工作69小时的改编案。但仅9天后（15日）尹总统就推翻说：“（每周）工作60小时以上有些不合理”，“很遗憾没有盖上限帽。”之后的20日，总统室“高层”相关人士表示：“没有理由坚持上限”，表明了反驳总统发言的立场。结果第二天，尹总统又推翻说“应该确定上限”。看到长官、总统室有关人士、总统互相反驳的过程，不禁怀疑到底要干什么。这是政府内部没有整理信息，导致政策失败的代表性事例。 ②现实性=政府表示，如果改变工时制，上班族可以“集中工作，集中休息”。意思是说，就像从存款账户里拿出自己的钱一样，可以攒下工作时间，然后长期休假……现场反应和预想的一样。没有国民怀疑集中工作，也没有国民相信可以集中休息。就连制定这一构想的雇佣部，公务员也不能休假。包含中小企业劳动者悲欢的YouTube视频非常火爆。“整个夏天都在工作，所以我要休息一个月”，“那你的业务由谁来做？”，“政府可以那样做”，“那是大企业的故事。我们不是中小企业嘛。”比起没有现实性的“一个月欧洲休假”，比较实际的做法是提高与加班相应的工资、津贴，完善法律制度并付诸实践。 ③意志=因为想要改编工时制的理由的本质是企业所希望的。如果工作、出口订单在特定时期暴增的产业不能及时消化那个时机，销售就会受到打击，经济、雇佣也会受到打击。因此，以制造业、中小企业等为中心一直有这样的要求。但这与“工作与生活的平衡（Work&Life Balance）”珍贵的MZ一代（千禧年+Z一代）、有年幼子女的30~40岁上班族的价值或生活形态必然发生冲突。尽管如此，如果经过深思熟虑后做出了“必要的改革”的判断，就应该直率地表明宗旨，而不是对下降的支持率左顾右盼。改革注定无法得到双方的掌声。 即将发表问卷调查结果的雇佣部身处如履薄冰的氛围。发表时间一拖再拖。也有人担心，像明年选举之前告吹的年金改革一样，会出现看眼色的“盲目的改编案”。是否进行改革，如果改革的话，出台什么样的计划，最终由政府决定并负责。现在有一个事是明确的。如果这次也错失良机，就没有第三次机会了。

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