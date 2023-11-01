尹锡悦-李在明在“预算国会”之前首次见面……应该延续为民生的协治. November. 01, 2023 07:59. . 尹锡悦总统昨天在发表明年预算案施政演说之前，与共同民主党代表李在明面对面坐了下来。当时是他与5部要员及朝野领导层交谈的场合。这是尹总统和李代表首次在正式场合进行对话。尹总统在非公开交谈中提到了民生相关问题，李代表也表示希望多多听取现场的声音、制定民生对策。尹总统与国会朝野常任委员长共进午餐也是第一次。尹政府上台后时隔1年零5个月，朝野领导层再次聚在一起，不由人发出晚时之叹。 但是，在今后一个多月的预算国会上，朝野政党将展开激烈的攻防战。由于外部经济条件不稳定，尹总统强调了“健全财政”“调整支出结构”的基调。编制656.9万亿韩元规模的预算案，同时把支出增加率控制在2.8%，是2005年以来的最低值。对此，共同民主党计划，削减16.7%的研发预算、地区货币、削减青年相关预算等，必须加大额度。因为是明年议会选举前的最后一次预算国会，朝野之间的摩擦在一定程度上将不可避免。 但是现在韩国经济面临着国内外复合危机。世界经济因高利息长期化导致的滞胀（高物价中的经济停滞）、乌克兰战争以及以色列-哈马斯战争，甚至出现了“第三次石油危机”的可能性。在发达国家中，韩国经济被评价为家庭负债问题等最脆弱。如果不能机智地克服这种危机，民生将面临困境。至少，对于拯救民生的目标，朝野不能彼此分开。 政治失踪不能再拖经济的后腿。为此，负责国政的政府和执政党应该更加积极地与在野党进行沟通。应该最大限度地说服在野党，最大限度地扩大朝野超越党派界限达成共识的领域。如果继续此前成为日常的怪罪在野党、归咎前政府，就无法最大限度地扩大沟通。在野党也应该摆脱“为了反对而反对”，对关系到国家利益的悬案携手合作。尹总统和李代表的第一次畅谈应该延续为民生的协治。

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