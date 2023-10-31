绝妙传球帮助姆巴佩破门得分，李刚仁贡献法甲联赛首次助攻. October. 31, 2023 09:53. by 金培中 wanted@donga.com. 29日，在法国布雷斯特的弗朗西斯-勒比球场举行的巴黎圣日耳曼队（PS）和布雷斯特队的法甲联赛比赛上，PSG队以1比0领先的上半场第28分钟，PSG队在本方阵地防守。在带着球进行反击的李刚仁的视野中，奔向布雷斯特阵地的基利安•姆巴佩进入了视线。李刚仁不假思索地用左脚外脚背踢出的球经过一次触地反弹后准确地来到了姆巴佩面前。姆巴佩带球奔向对方球门，并用一记右脚射门成功破门得分。进球庆祝仪式结束后，姆巴佩召唤李刚仁并深情拥抱，表达了对后者的谢意。 最近呈上升趋势的“射门小王子”李刚仁身穿PSG队服，取得了法甲联赛首次助攻。在李刚仁的活跃下，PSG队以3比2战胜布雷斯特队，取得联赛4连胜。本场过后球队仅以1分之差（6胜3平1负）落后领头羊、10轮比赛不败（6胜4平•积22分）的尼斯队，居联赛次席。 借助当天的个人联赛首次助攻，李刚仁为梦幻般的10月旅程画上了句号。7日，在杭州举行的亚运会男子足球决赛上，李刚仁获得金牌，享受了兵役优惠，此后在国内举行的A级友谊赛两连战中，包括A级比赛处子进球在内，他共攻入3球。回到PSG，李刚仁在22日与斯特拉斯堡队的联赛主场比赛中打满全场，之后又在26日与AC米兰队（意大利）的欧足联冠军联赛比赛中攻入了个人欧冠联赛首球。 当天，李刚仁直到下半场第29分钟才被替换下场。本场比赛他尝试了30次传球，成功28次，创下了最高传球成功率（93.3%）。法甲联赛事务局在赛后关注李刚仁的记录，并称其为“球场指挥家”。

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