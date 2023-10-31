去年育儿休职的男性劳动者37885人，仅占全体近三成. October. 31, 2023 09:52. by 世宗=金炯民记者、李文洙记者 kalssam35@donga.com、mslee@donga.com. “比剖腹产手术日期更早出现阵痛，正在上班的丈夫急忙赶到医院，我才得以生下了孩子。但丈夫的公司强迫我们只能休3天配偶产假，而不是10天。” 雇佣劳动部30日表示，从今年4月19日到10月20日运营了“在线母性保护匿名举报中心”，结果包括上述内容在内，共收到了220件举报。如果接到违法嫌疑事例，就会触发劳动监督官的纠正指示和劳动监督。雇佣部对其丈夫所在的公司进行了行政指导，并采取了措施让他可以使用剩余休假。 在受理的举报中，涉及育儿休职使用不利的待遇最多，达47件。其次是妨碍育儿休职的使用和拒绝批准（36件）、妨碍育儿期缩短工作时间及拒绝批准（27件）等。为了防止生育、育儿导致女性经历中断，政府出台了很多对策，但现实仍然是跟不上政策。 实际上，育儿休职制度在韩国全体劳动者80%以上工作的中小企业中，很多情况下仍然属于“画饼充饥”。国民力量党议员林利子（音）从雇佣部收到的《不同规模企业中育儿休职后维持雇佣的现状》显示，去年7月，在不到300人的中小企业里，结束育儿休职后回来继续上班的人每10人中只有7人。也就是说，3人在育儿休假后未能继续工作。 男性的育儿休职使用率仍然远远低于女性。去年使用育儿休职的男性劳动者为37885名，占全体育儿休职人员的28.9%。虽然比2015年的5.6%增加了近5倍，但仍然主要是女性使用育儿休假。 政府决定从明年开始，使用父母育儿休职制时获得的工资上限从每月最多300万韩元增加到450万韩元。但有人指出，首先要营造能够切实使用育儿休假的环境。首尔大学社会福利学系教授李凤柱（音）表示：“对于劳动者育儿休职比重较高的企业，应有政府给予奖励等制度性装置作为后盾。”

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