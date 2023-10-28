“国王”詹姆斯率领的湖人队关键时刻压住杜兰特，击败菲尼克斯太阳队取得新赛季首胜. October. 28, 2023 08:52. by 金培中 wanted@donga.com. 洛杉矶湖人队凭借在关键时刻表现活跃的“国王”勒布朗•詹姆斯取得了新赛季首场胜利。 27日，湖人队在2023~2024赛季美国职业篮球（NBA）主场迎战菲尼克斯太阳队的比赛中，以100比95获胜。在25日与丹佛掘金队进行的本赛季首场比赛中，以107比119负于对手的湖人队在主场迎来了本赛季的首场胜利。 詹姆斯、凯文•杜兰特（菲尼克斯太阳队）两位超级明星的对决引起了人们的关注。NBA总得分排名第一的詹姆斯曾4次当选常规赛最有价值球员（MVP），杜兰特是2013~2014赛季常规赛的MVP。 当天杜兰特贡献39分11篮板，詹姆斯贡献21分8篮板9助攻。在关键时刻发挥集中力的詹姆斯带领球队取得了胜利。截止到第3节，詹姆斯共得到11分，但仅在第4节就拿到了10分。特别是在两队87比87战平的第4节结束前3分多钟他砍下了8分。到第3节为止，落后菲尼克斯太阳队12分的湖人队实现大逆转。虽然杜兰特在比赛最后阶段连得6分，但错失3次投球机会，出现2次失误，丢掉了比赛节奏。 另外，密尔沃基雄鹿队凭借转会生达米安•利拉德39分8篮板4助攻的出色表现，以118比117，1分优势险胜费城76人队。密尔沃基队的扬尼斯•阿德托昆博以23分13个篮板球为球队胜利做出了贡献。 在费城76人队，詹姆斯•哈登的空白看起来很大。虽然出道4年的后卫泰里斯•马克西以31分8助攻、上赛季常规赛MVP乔尔•恩比德以24分7篮板6助攻奋战，但当天未能阻止像神一样进球的利拉德。哈登因长期合同问题正在经历矛盾。受此影响，费城队以状态问题为由，将哈登排除在参赛名单之外。

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