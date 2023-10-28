“克制活动”……平静的梨泰院街道. October. 28, 2023 08:51. by 李采完记者、东京=李尚勋 常驻记者 chaewani@donga.com. “我爱你，我想你了。无论何时，我都会想着你。” 梨泰院万圣节惨案1周年前夕的27日，在首尔龙山区梨泰院事故现场，数百张写有追悼文句的便利贴挤满了墙的一侧。不仅是韩文和英语，还用日语、汉语等多种语言表达“希望平安。不会忘记”等文句。像去年一样为了享受万圣节而来到梨泰院的市民并不多，甚至感觉到了冷清的气氛。 梨泰院商人们也参与到了追悼的氛围中。往年，各种万圣节装饰品都挤满了街道，但当天却很难找到这样的氛围。为了追悼而干脆不营业的店铺也相当多。在惨案现场附近经营饭店的崔在妍（40岁•音译）说：“往年都是通宵营业，但今年决定只营业到晚上11点，所有让人联想起万圣节的活动装饰等一律克制。” 但是首尔市、警察、消防等部门为了预防可能发生的人流事故，全力应对。特别是，正在关注青年们代替梨泰院经常光顾的弘大前、江南、建大入口等16处主要繁华街道。 在万圣节惨案一周年之际，邻国日本也表现出了平静的气氛。27日，以年轻人见面场所而闻名的日本东京涩谷站的八公广场上设置了“涩谷不是万圣节活动场所”的超大型牌子。在涩谷站附近，从27日到31日的5天里，从下午6时到第二天上午5时，禁止街头饮酒。该地区的便利店决定在这个时间段内不销售酒。从28日到下月1日，将在涩谷站前的著名建筑（忠犬）八公铜像上设置围栏，封锁游人的靠近。

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