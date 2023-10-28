政府向国会抛出“白开水”年金改革方案……有改革的意志吗？. October. 28, 2023 08:48. . 保健福利部昨天召开国民年金审议委员会，确定了“第5次国民年金综合运营计划方案”。年金改革的核心是决定缴纳多少（保险费率）、从几岁开始缴纳（开始年龄）、收取多少（收取比例），但计划方案中不包括这一数字。据称，“因为年领段不同意见也不同，所以需要国会的公开讨论过程”，把年金改革的负担推给了国会。上届政府期间，曾提出包含4种设想的计划，被批评为“不负责任至极”，但这一次的政府方案干脆处于“白开水”水平。 随着政府咨询机构财政计算委员会未能出台单一方案，年金改革已经失去了动力。财政计算委员会表示，要想延续年金制度，必须进行“多交晚领”的改革，但只是把超过20种改革设想推给政府，就结束了活动。如果是有责任心的政府，就会选择其中最好的方案说服国民，加快改革步伐。但是，政府不但没有缩小选择范围，反而以白纸方案将年金改革讨论重新拉回原点。该计划一方面声称“上调不到其他发达国家一半的保险费率不可避免”，却只是提出了“推进各年龄段上调速度差别化”的稀里糊涂方向。 对于缴纳收入的9%、老年获得40%的现行年金制度，海外评价机构也曾作出“很难保障制度的实效性和可持续性”的评判。随着缴纳年金的人剧减、领取年金的人剧增，从2041年开始，年金基金将转为赤字，到2055年则将见底。此后将改为征收式，到2060年，如果工作的一代挣得100万韩元，就要缴纳34万韩元的高龄者年金。这还是基于出生率1%左右的乐观预测。国民年金研究院前天发表的报告显示，为了让现在一代领取年金，未来一代要承担的应计负债为1735万亿韩元，相当于每个加入者背负8000万韩元债务。二三十岁年轻人中相信以后会得到年金的比率还不到30%。这样的制度能维持多久？ 政府将通过国务会议审议，得到总统的批准，在31日之前向国会提交最终计划。如果总统批准，就不得不问：为什么就任后立即把养老金改革作为三大改革课题，反复强调“虽然没有人气，但一定要做到”，却会在“白开水方案”上签上大名？希望在提交给国会之前解释一下，为何不负责任地荒废了改革的黄金时间?

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