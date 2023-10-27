李刚仁状态回暖，攻入个人欧冠首球……巴黎3比0完胜AC米兰. October. 27, 2023 08:05. by 金培中 wanted@donga.com. “射手王”李刚仁在世界最高等级的俱乐部对抗赛欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛中首次品尝到了进球的滋味。 26日，目前效力巴黎圣日耳曼队（PSG•法国）的李刚仁在与AC米兰队（意大利）的2023~2024赛季UEFA冠军联赛小组赛F组第3轮比赛的下半场第44分钟攻入了制胜一球。下半场第26分钟，替补奥斯曼•登贝莱上场的李刚仁在距离球门约13米的禁区中路位置用左脚劲射破门。这是李康仁在欧冠联赛7场比赛后首次破门得分。这也是他在马洛卡队（西班牙）效力，并于今年7月转会到PSG队后，包括两场欧冠联赛在内，在12场正式比赛后打进的第一粒进球。李康仁将于29日对阵布雷斯特队，挑战个人法甲联赛首粒进球。 李刚仁在效力于巴伦西亚队（西班牙）时期的2019~2020赛季，虽然参加了5场欧冠小组赛，但未能取得进球。李刚仁在2019年9月通过与切尔西队（英格兰）的比赛完成了个人欧冠联赛首秀。当时他以18岁6个月零30天的年纪创下了韩国球员历史最年轻的欧冠联赛出场记录。效力于马洛卡队时，他未能踏上欧冠联赛的舞台。凭借当天的进球，李刚仁成为了第4位在欧冠联赛进球的韩国球员。已退役的朴智星攻入4球，孙兴慜（托特纳姆热刺队）攻入19球，黄喜灿（伍尔弗汉普顿队）攻入3球等。 比赛结束后，李刚仁在自己的社交媒体照片墙上写道“在巴黎度过了魔法般的一夜”，庆祝了个人欧冠联赛首粒进球。当天的比赛在PSG的主场法兰西大球场举行。法国媒体《Foot Mercato》就李刚仁本场的表现评价说：“他展现出了比登贝莱更干净、更果断的攻击能力。”李刚仁当天共尝试了15次传球，成功14次（成功率93%）。足球统计专门媒体“SofaScore”给李刚仁打了7.5分。虽然出场时间不长，但这是队内第4高分。 PSG队当天在上半场第32分钟由基利安•姆巴佩率先攻入一球，在下半场第8分钟由朗达尔•科洛•穆阿尼攻入一球等，以3比0完胜对手。本场过后PSG队的积分达到6分（2胜1负），在“死亡之组”F组中处于领先地位。多特蒙德（德国）和纽卡斯尔（英格兰）同积4分，分列小组第2、3位，AC米兰以2分排在小组末尾。上个月冠军联赛分组抽签结果出来后，欧洲媒体一致将F组选为“最艰苦的小组”。美国体育专门媒体ESPN曾报道说：“对于分在F组的4支球队球迷来说，这是噩梦般的分组。” 在G组，卫冕冠军曼城队（英格兰）客场以3比1战胜了伯尔尼青年人队（瑞士），取得3连胜，牢牢地守住了小组第一的位置。曼城队的“得分机器”埃林•哈兰德包括点球在内，本场攻入2球，带领球队取得了胜利。上赛季欧冠联赛射手王（12粒进球）哈兰德在本赛季小组赛3场比赛后首次尝到了进球的滋味，并攻入了赛事第1、2粒进球。

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