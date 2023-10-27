用手亲自画，耗时七年完成的动画片……宫崎骏导演最新力作首映日观影人数达25万人次. October. 27, 2023 08:09. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本著名动画大师、动画导演宫崎骏（82岁）推翻隐退，时隔10年推出的动画片《你想活出怎样的人生》25日上映。虽然没有进行任何宣传活动，但上映仅一天就吸引了25.5万名观众，预售率达到60%，引起了人们的高度关注。电影是宫崎骏导演按照自己的方式写的一部美丽自传，也是向在这个世界上共享刹那的“你”提出的问题。 电影以火红的火焰开场。日本东京响起了空袭警报，火魔吞噬了11岁少年牧真人（配音演员 山时聪真）的妈妈。火灾发生后，经营军需工厂的父亲（木村拓哉）与牧真人一起搬到农村住，并与小姨子牧夏子（木村佳乃）再婚。失去母亲的失落感和对父亲的不愉快，以及对姨妈成为新妈妈的复杂感情，牧真人偷偷地积累了心中的恶意。有一天，一只苍鹭（国村隼）飞来对他说：“死去的妈妈还活着，跟我来吧。”牧真人为了寻找母亲，陷入了时空不同的世界。 电影展开不亲切，充满了难以一下子理解的隐喻。其中包含了很多宫崎骏的自传性因素。题目《你想活出怎样的人生》取自作家吉野源三郎的同名小说，据说是宫崎骏导演小时候母亲送的书。宫崎骏也像牧真人一样出生于1941年，为了躲避战争空袭，在农村度过了童年。电影中登场的大爷爷是从5年前去世的前辈动画片导演高畑勋那里得到了灵感。苍鹭男子则是描述了宫崎骏的同事兼好友铃木敏夫制作人。不使用电脑绘图（CG），全部用手画，仅制作就花费了7年时间。晃动的火花和飘扬的纸张的质感、蠕动着涌出的鱼内脏等生动感令人赞叹不已。 电影并不告诉我们该怎样活下去。但是，对于即使身处危险、肮脏的地方，也要回到有朋友的自己的世界的牧真人，大爷爷建议“建造属于你的塔”，这就像是付出一生筑起“吉卜力（一家日本动画工作室）”这座塔的老导演在80多年里得到的答案。

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