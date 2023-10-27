连利息都还不起的"僵尸企业"创历史新高，不分玉石就一起沉没. October. 27, 2023 08:05. . 据调查，去年韩国国内每10家企业中就有4家以上是用一年赚的钱连贷款利息都负担不起的“僵尸企业”。这是2009年相关统计以来的最高值。企业的负债率和债务依赖度也上升到了7年来的最高水平。在经济萧条的深渊依然深陷的情况下，源于美国的高利率基调也将长期化，因此企业正在如履薄冰。 韩国银行前天公布的企业经营分析资料显示，去年以营业利润除以利息费用的利息补偿倍率不到1的企业比重为42.3%，比前一年上升了1.8个百分点。体现企业稳定性的负债率和贷款依赖度是2015年以后7年来的最高值。由于同时经历高利率和经济萧条，企业的成长性和收益性也恶化，行业和企业之间的两极化也加深了。 进入出口和内需同时不振的今年以来，企业更加被逼到了悬崖边上。今年第二季度企业销售额自新冠鼎盛时期的2020年第四季度以来首次出现负增长。下半年的业绩预测值也越来越低。上月底，以中小企业、小工商业者为对象的新冠贷款偿还延期措施到期后，企业的债务负担进一步加重。 也看不到今后会有所好转的前景。高利率、高汇率、高油价束缚着企业的嗓子。特别是，由于美国的“独自增长”和以色列-巴勒斯坦战争等，高利率基调将长期化，因此担心企业很难筹集资金。相当于世界市场利率指标的美国国债10年期利率超过5%。26日，KOSPI指数时隔10个月跌破2300点，韩元兑美元的汇率在一天内上涨了10韩元以上，金融市场也陷入不安之中。 像现在这样，在企业的基础体力减弱的情况下，如果债务堆积如山的企业的连锁破产成为现实，实物经济和金融系统将遭受致命的打击。在不良炸弹爆炸之前，应尽快制定对策。有必要区分暂时经历资金困难的优良企业和没有回生可能性的亏损企业，果断地进行结构调整。在15日日落后失去效力的企业结构调整促进法也要通过再立法重新复活。要防止因担心眼前的痛苦而放任僵尸企业、导致韩国经济同时陷入危机的情况。

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