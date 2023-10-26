亚利桑那响尾蛇队再进一步 ，击败费城人队登陆世界大赛……“金炳贤前辈能看到吧”. October. 26, 2023 08:06. by 李憲宰 uni@donga.com. 亚利桑那响尾蛇队与纽约洋基队交锋的2001年世界大赛（WS•总决赛）被认为是美国职业棒球大联盟（MLB）历史上最激烈的季后赛（PS）胜负对决之一。亚利桑那队虽然在主场率先取得了2胜，但在纽约遭遇3连败，重新回到主场后再次取得2连胜，自1998年建队之后仅用了3年时间就赢得世界大赛冠军。 当时亚利桑那响尾蛇队的终结投手金炳贤（照片）在第4场比赛上，在第9局下半局被蒂诺•马丁内斯击出扳平比分的本垒打，在第10局下半局被德里克•吉特击出终结本垒打后，瘫坐在了投手土墩上。在第5场比赛中他也被斯科特•布罗休斯击出了本垒打。亚利桑那队在最后的第7场比赛中，派出了“第一和第二投手”科特•席林和兰迪•约翰逊，展开了全力一战。在1比2落后的第9局下半局，他们击溃了洋基队的“守护神”马里亚诺•里维拉，球队最终以3比2反败为胜。 从那一年到去年为止，亚利桑那响尾蛇队21年来再也没能登上世界大赛舞台，今年球队将再次挑战“灰姑娘的故事”。25日，亚利桑那响尾蛇队在费城举行的国家联盟冠军系列赛（NLCS）最后第7场比赛中，以4比2击败费城费城人队，并4比3的总比分获得了前往世界大赛的入场券。 亚利桑那响尾蛇队在常规赛的胜率仅为0.519（84胜78负）。在今年踏上“秋季盛宴”舞台的12支球队中，亚利桑那队和迈阿密队是胜率最低的球队。季后赛对阵表出来后，拉斯维加斯赌博公司预测的球队夺冠概率仅为2.0%，排在最后一位。此前，没有一支球队在162场常规赛仅取得84胜的情况下晋级最后的世界大赛。 但是亚利桑那响尾蛇队在外卡系列赛（3战2胜制）中以2比0战胜NL中部赛区冠军密尔沃基酿酒人队后，在分区赛（5战3胜制）上也以3比0的比分轻松战胜了西部赛区冠军洛杉矶道奇队。本轮他们击败了同样也是从外卡系列赛一路打到NLCS的费城费城人队，现在球队开始觊觎最后的“大权（冠军宝座）”。 NLCS最有价值球员（MVP）由进入季后赛后成为亚利桑那队攻击核心的实用型选手凯特尔•马特获得。马特在7场NLCS比赛中，击球率达到0.387（31次有效击球，12个安打）。马特当天也在球队3比2领先的第7局上半局，在1人出局1垒有人的情况下打出了2垒打，延续了始于2017年的16场季后赛比赛的连续安打行进。如果马特在世界大赛第1场比赛中也击出安打，将追平季后赛最多连续比赛安打记录。 亚利桑那响尾蛇队在世界大赛中的对手是1961年建队以来首次挑战冠军的得克萨斯骑警队。同样以外卡身份出发的得克萨斯队也在（美国联盟冠军系列赛）第7场比赛中击败休斯敦太空人队，率先进入了世界大赛。这是继2002年和2014年之后，两支外卡球队第三次展开世界大赛对决。 世界大赛第1场比赛将于28日上午9时3分在得克萨斯骑警队的主场Globe Life Field举行。Globe Life Field和亚利桑那队的主场Chase Field都是开闭型圆顶球场。使用圆顶球场作为主场的双方球队在世界大赛进行对决尚属首次。

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