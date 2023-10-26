乘木船归顺的朝鲜人：“讨厌朝鲜体制，向往韩国……长时间制定计划，为了寻找自由而来”. October. 26, 2023 08:06. by 尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 据悉，24日凌晨乘坐小型木船越过东部海上“北方界线”投奔韩国的朝鲜一家人陈述说：“平时一直向往韩国社会，长时间制定计划，实行了归顺。”据悉，他们还表示：“因为讨厌朝鲜体制，所以为了自由生活而来。为寻找自由而来。” 综合《东亚日报》25日采访，朝鲜一家人前一天越过东部海上“北方界线”，被韩国海警和军队查明身份后，在有关部门的初期调查中做出了上述陈述。韩国政府消息灵通人士表示：“他们所说的大概意思是，通过各种渠道，了解到韩国社会比朝鲜生活更舒适，十分向往，因此来到了韩国。” 今年5月乘坐渔船越过西部海上“北方界线”投奔韩国的另外两家人陈述说：“通过偷偷观看韩国电视或国内‘脱北’团体向朝鲜放飞的大型气球上装载的便携式储存装置（USB）等，接触到了韩国社会的真相。”有人认为，此次归顺的一家人也有可能经历了类似的经历。 据悉，此次归顺的朝鲜一家人陈述说：“难以忍受日益恶化的粮食困难，对控制和压迫居民的朝鲜体制感到厌烦，因此长期以来事前制定了逃离计划。”另一名消息灵通人士表示：“据我所知，他们提到艰难的经济状况时，用‘为了自由生活而来’‘为了寻找自由而来’等表述表明了投奔韩国的原因。” 他们提前准备了木船，又把朝鲜当局监视松懈的日子定为“举事之日”，由此来到了韩国。据悉，包括60多岁女性在内的3名女性和1名男性等一家四口的健康状况相对良好。 韩国有关部门已经掌握了这些人的住址、出发地点及出发时间、具体的归顺途径等，但考虑到身份暴露及留在朝鲜的家人的人身安全等因素，决定不予公开。目前，他们已被转移到首尔某处，正在接受有关部门的联合审问。 他们乘坐的小型木船被转移到江原道襄阳的某部队，正在进行调查。一名消息灵通人士表示：“通过媒体报道掌握上述归顺事实的朝鲜，在查处‘脱北’发生地区和相关身份的同时，还会追究责任人的责任。” 据悉，他们从海上投奔韩国时，韩国军队雷达捕捉到了多艘朝鲜渔业指导船紧贴东部海上“北方界线”以北附近到处活动的画面。韩国军方认为，朝鲜军方在掌握一家人乘坐木船越过“北方界线”的事实后，急忙展开了搜索和追踪工作。 韩国军方认为这是异常征兆，紧急出动了海军高速艇和海上巡逻机，之后在江原道束草东北方的“北方界线”南侧海域用雷达等捕捉到了疑似朝鲜木船的船只。据悉，当时军方为应对该船舶归顺的可能性及搜索该船舶的朝鲜船只侵犯“北方界线”等偶发事态，向国防部长申源湜实时报告了相关情况。

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