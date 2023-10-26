肩负韩国古典音乐未来重任的19名新星. October. 26, 2023 08:06. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 由东亚日报社主办、首尔教育大学赞助的第63届东亚音乐大赛颁奖典礼25日在首尔钟路区世宗文化会馆世宗室内音乐厅举行。该比赛按部门隔年举行，今年在8个部门共有301人参赛。经过9月20日~10月17日在首尔瑞草区首尔教育大学举行的第1、2轮预选赛之后，31人进入决赛，包括6名各部门第一名在内的19人享受了获奖的荣誉。 获得钢琴部门第一名的金龙熙（19岁•首尔大学大一•人名音译，下同）同时获得了“韩仁河纪念奖”。他说：“在决赛中演奏的李斯特的《诺玛的回忆》很适合我，所以安心地进行了演奏，多亏了这首曲子，我才能获得荣耀。” 钢琴部门第3名柳俊贤（22岁•首尔大学大四）获得了古典音乐奏鸣曲奖。该奖是通过首尔大学音乐学院名誉教授申秀晶委托的基金，颁发给在钢琴部门第2轮预选赛中演奏古典主义奏鸣曲最好的参赛者的奖项。 颁发给女子声乐第一名的郑勋谟纪念奖由金贤贞（27岁•苏黎世艺术大学毕业）获得，颁发给男子声乐第一名的李仁范纪念奖由卢光根（26岁•首尔大学毕业）获得。授予巴松管第一名的李钟午巴松管奖由安锡镇（21岁•首尔大学大三）获得，授予单簧管第一名的李林秀单簧管奖由徐艺彬（21岁•韩国艺术综合学校大四）获得。今年新设的“双簧管奖”李润贞双簧管奖，是由庆熙大学教授、双簧管演奏家李润贞颁发给双簧管第一、第二名的奖项，双簧管第二名由金柱赫（22岁•首尔大学大四）获得。双簧管部门今年未能产生第一名。因此，颁发给双簧管第一名的Lodemwoodwind奖也没有获奖者。 从27日下午开始，可以在东亚音乐大赛网站（www.donga.com/concours/music）上确认各评委的评分表。评语将于下周刊登，决赛演奏视频将从11月末开始以收费方式提供服务。以下是获奖者名单。 ▽作曲 △第2名金朝信（23岁•国民大学大二）▽钢琴 △第1名金龙熙 △第2名李泰贤（30岁•德国明斯特音乐大学毕业）△第3名柳俊贤 ▽女子声乐 △第1名金贤贞 △第2名金娜炫（22岁•首尔大学研究生院）△第3名崔善好（22岁•首尔大学大四）▽男子声乐 △第1名卢光根 △第2名金智勋（29岁•延世大学研究生院毕业）△第3名卢民亨（27岁•汉阳大学毕业）▽长笛 △第1名卞尚勋（19岁•韩国艺术综合学校大一）△第2名尹瑞英（18岁•首尔大学大一）△第3名金娜彬（17岁•延世大学大一）▽双簧管 △第2名金柱赫（22岁•首尔大学大四）▽单簧管 △第1名徐艺彬（18岁•韩国艺术综合学校大一）△第3名李善好（18岁•韩国艺术综合学校大一）▽巴松管 △第1名安锡镇 △第2名李承俊（25岁•首尔大学大四）△朴正俊（21岁•首尔大学大二）等。

한국어