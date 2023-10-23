继承我们传统歌谣的李美子被授予金冠文化勋章. October. 23, 2023 08:14. . 对于韩国人来说，音乐记录的第一页就是“elegy（挽歌•又称哀歌）”。2000多年前的某个凌晨，一名披散着白发的男子试图渡过很深的江水，但不幸遇难。最终没能抓住丈夫的妻子一边弹着箜篌（古代弦乐器）一边唱着《公无渡河歌》。虽然曲调没有传开，但哀切的歌声似乎传到了耳朵里。 被称为“挽歌女王”的歌手李美子21日获得了金冠文化勋章。大众音乐人获得文化勋章中最高等级勋章尚属首次。从1959年以《十九岁的纯情》出道以来64年来一直受到广泛喜爱的她的地位来看，感觉获奖有点晚。这也可以解释为，长期受到贬低的传统歌谣（Trot•韩国演歌）虽然有些晚，但受到了应有的待遇。 李某在1964年推出的《冬柏小姐》当时在歌谣节目中获得了35周的冠军，但仅仅1年之后就成为了无法再演唱的歌曲。这是因为该歌曲与日本的演歌相似，被长期指定为禁止播放的歌曲。 但是演歌和传统歌谣具有相似的氛围是理所当然的。成长期在朝鲜度过，曾编曲《阿里郎》的演歌教父古贺政男（1904~1978年）坦言“受到了韩国旋律的巨大影响”，这一点众所周知。韩日两国的民谣在相互影响的同时，与西方音乐相结合，发展成了类似的样式。追溯起来，百济味摩之向古代日本传达了伎乐舞，《井邑词》等百济歌曲也传到了日本。很多人分析说，1965年反对韩日邦交正常化的舆论沸腾，政府为了表明这不是低姿态外交，从舆论引导的角度出发采取了禁止措施。 传统歌谣可以说是我们老歌的嫡统。高丽歌谣《荆棘》中与金素月的诗相连的《绝唱》以“无数个夜晚/痛楚剜去了我的心”（《冬柏小姐》）爆发。很多传统歌曲都和我们的老歌一样，包含着思念的人的下心（降低自己提高别人的心）。 与强调自由个人的K-POP兴亡无关，传统歌谣今后也会长久受到喜爱。因为其中包含着像《公无渡河歌》中那样执意要涉水的无可奈何的挫折（公竟渡河）和拿他没办法的（当奈公何）存在的根本悲剧。 只是传统歌谣的命名并不严谨。因为进入近代以来，与多个国家接触，没有出现变化和发展的一面。相反，起源于美国的“Fox Trot（狐步舞）”的“Trot”却没能展现出这是在韩国人之间绵绵相传的歌曲。 更何况，李某在20日接受东亚日报的电话采访时表示：“作为延续传统歌谣的歌手，我感到很自豪”，“（最近）虽然以Trot（韩国演歌）这一体裁很好地继承了下来，但我认为传统歌谣与现在节奏活泼的韩国演歌是两码事。”其宗旨是希望传统歌谣能与再次变化的最近的韩国演歌有所区别。希望积极开展传统歌谣研究，找到合适的名字。

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