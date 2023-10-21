拜登：“俄罗斯用朝鲜武器攻击乌克兰”……金正恩：“构筑朝俄百年大计”. October. 21, 2023 08:15. by 高道艺记者 yea@donga.com. 美国总统拜登当地时间19日表示，俄罗斯为了确保攻击乌克兰的武器，正在依靠朝鲜。拜登亲口表示，俄罗斯正在用或打算用朝鲜的武器攻击乌克兰。 拜登在白宫举行的国民演讲中表示：“乌克兰在美国主导的全世界50个国家的支援下，收复了一度被俄罗斯军队占领的领土的一半以上。相反，普京总统为了购买威胁乌克兰城市和市民的攻击无人机和弹药，正在依靠伊朗和朝鲜。” 据朝鲜中央通讯社20日报道，朝鲜国务委员长金正恩19日会见来访的俄罗斯外长拉夫罗夫时表示：“要构建稳定、面向未来的新时代朝俄关系的百年大计。”朝中社还表示，金正恩和拉夫罗夫讨论了“主动应对地区和国际局势，通过共同努力，在所有方面有计划地扩大双边联系”“并达成了一致”。 由此，预计普京访朝不久后将成为现实。预计，金正恩和普京将超越朝鲜提供用于攻击乌克兰的武器和俄罗斯提供侦察卫星技术等武器和军事技术交易，还将构筑对抗美国的长期共同战线。 据媒体报道，此前朝鲜外务相崔善姬和拉夫罗夫举行会谈时，不仅讨论了经济、文化领域，还讨论了先进科学技术领域的合作项目。这也暗示，俄罗斯可能讨论了向朝鲜转让军事侦察卫星、洲际弹道导弹、核动力潜艇技术等尖端军事技术的方案。据媒体报道，朝鲜外务省和俄罗斯外交部还签署了2024年至2025年的交流计划。专家们认为：“这暗示了朝俄将在此期间在经济、能源、技术合作等方面取得看得见的成果的意图。” 正在韩国访问的联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯20日就最近朝俄之间的密切关系警告说：“希望不要违反停战协定或采取可能危害韩半岛稳定、安保的措施和政策。” 朝鲜中央通讯社20日在评论中，就美军战略轰炸机B-52H“同温层堡垒”首次在韩国着陆一事威胁称：“这将是第一个被消灭的对象。”可进行核武装的美军代表性战略轰炸机B-52H前一天在忠清北道清州空军基地着陆。

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