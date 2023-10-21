中国对“电池核心原料”石墨实行出口管制……韩国恐受打击. October. 21, 2023 08:15. by 金祺容 kky@donga.com. 中国决定从12月起把二次电池负极材料的核心原料“高敏感石墨物项”纳入出口管制对象。继此前对镓和锗进行出口管制后，又将石墨列入管制对象，中国的“资源武器化”步伐正在加速。特别是对依赖中国产石墨的韩国企业也将不可避免地受到相当大的负面影响。 20日，中国商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，决定自12月1日起实施。中国商务部发言人当天也通过官网表示：“将3种高敏感石墨品种列入‘双重用途物品’（民间用途生产但可转换为军需用途的物资）管制名单。这一措施将有助于中国的国家安全和利益。” “出口管制”并不意味着“禁止出口”，但出口商每次出口都必须获得当局的许可。此外，海外购买者的信息也要向当局报告。也就是说，只要中国下定决心，完全可以达到禁止出口的效果。 对中国依赖度较高的韩国可能会因此次措施而受到直接打击。据产业通商资源部透露，以2021年为基准，韩国人造石墨的87%和天然石墨的72%是从中国进口的。

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