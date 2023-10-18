“外卡”球队得克萨斯骑警击败休斯敦太空人，豪取季后赛7连胜. October. 18, 2023 08:00. by 李憲宰 uni@donga.com. 以外卡身份进军季后赛的美国职业棒球大联盟（MLB）得克萨斯骑警队正朝着球队创团以来的第一个世界大赛（总决赛）冠军迈进。 17日，得克萨斯骑警队在美国得克萨斯州休斯敦美汁源球场举行的美国联盟冠军系列赛（ALCS•7战4胜制）第2场比赛中，以5比4获胜。继前一天以2比0战胜去年世界大赛冠军休斯敦太空人队后，连续两天打响胜仗的得克萨斯队距离进军世界大赛只剩下2场胜利。 因朴赞浩（退役）、秋信守（SSG）、梁铉种（KIA）等选手效力，而为广大韩国球迷所熟知的得克萨斯队至今一次也没有获得过世界大赛冠军。1961年，球队以华盛顿参议员的队名创团，1972年搬迁至得克萨斯州的阿灵顿，并改名为得克萨斯骑警至今，62年来一直未能登上世界大赛冠军宝座。目前MLB的30支球队中，克里夫兰印第安人队是最久未夺冠球队。但是克里夫兰队曾在1920年和1948年两次获得世界大赛冠军。 得克萨斯骑警队球迷之所以认为今年是夺冠的最佳时机，是因为得克萨斯队最近的“气势”非常好。在常规赛中取得92胜70负的成绩，以美国联盟外卡第2名的成绩好不容易踏上季后赛舞台的得克萨斯队，在外卡系列赛中2战全胜，淘汰常规赛取得99胜的坦帕湾光芒队。在分区系列赛上，球队以3比0完胜美国联盟最多胜球队巴尔的摩金莺（101胜）。在与休斯敦队的冠军系列赛第1、2场比赛中也全部获胜，得克萨斯骑警队正取得季后赛7连胜。如果得克萨斯队在第3场比赛中获胜，将与2014年堪萨斯市皇家队创下的MLB季后赛最多连胜8连胜并驾齐驱。 得克萨斯骑警队曾于2010年和2011年两次进军世界大赛，但分别被旧金山巨人队和圣路易斯红雀队击败。但是今年随着“大赛型”投手麦克斯•舒尔泽等通过转会加入球队，对首次夺冠的期待越来越大。舒尔泽将于19日在主场举行的系列赛第3场比赛中首发出场。 另外，在同一天举行的国家联盟冠军系列赛（NLCS）第1场比赛中，费城费城人队以5比3击败亚利桑那响尾蛇队，先发制人。今年“秋季棒球（季后赛）”5战全胜的亚利桑那队，遭遇6场比赛以来的首次失利。费城队和亚利桑那队两支球队都没有获得赛区冠军，而是通过外卡获得了季后赛入场券。在进军两大联盟冠军系列赛的4支球队中，只有休斯敦队是唯一的赛区冠军球队。

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