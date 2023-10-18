实物再现“诺亚方舟”将于明年进入韩国. October. 18, 2023 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. 将《圣经》创世纪中出现的“诺亚方舟”制作成圣经中大小的现代版方舟最早将于明年上半年（1~6月）在韩国安装。室内总面积达1.6529万平方米（约5000坪）的该方舟由荷兰建筑师约翰•哈维伯斯于2012年公开后备受瞩目。他表示，将向分裂国家韩国捐赠该方舟，传达和平的信息。 17日，由基督教•文化界人士组成的“韩国诺亚方舟招引委员会”（暂称）表示，最近哈维伯斯表示将向韩国捐赠该作品，正在与地方自治团体等进行协商。 该方舟由木头制成，共有7层，长125米，宽29米，高约26米。重量为3000吨。根据《圣经》记载，诺亚为应对大洪水装载一对雌雄动物，内部展示着斑马、长颈鹿、大象等动物模型。还有圣书博物馆等空间。光制作就花了6年时间，耗资约420万美元（约56.7亿韩元）。 据悉，方舟之所以能够来到韩国,，是因为哈维伯斯的意见起到了很大的作用。哈维伯斯在访问韩国时访问了京畿金浦市爱妓峰和平生态公园等，对南北分裂表现出了极大的关心。 目前停泊在荷兰阿姆斯特丹的方舟用驳船运送到韩国需要2个半月左右的时间。委员会计划在明年上半年完成运输工作。 委员会方面表示：“仁川和京畿道的几个基础自治团体正在讨论能否接受捐赠并设置该方舟。”预计，哈维伯斯和委员会、地方自治团体等进行讨论后，确定最终设置场所。委员会表示，将邀请哈维伯斯来韩，并于19日召开记者招待会，对制作诺亚方舟的过程和决定捐赠给韩国的理由等做详细说明。

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