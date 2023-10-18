医大扩招说法不一，得出结论的过程很重要. October. 18, 2023 07:58. . 韩国政府预告将于19日宣布医学院扩招，但又说计划当天仅公布扩招方向，不会透露具体的扩招规模。在政府宣布医学院扩招之前，有人预测，方案很有可能是扩招1000人以上，远远超过最初提到的300人至500人。就在消息公布在即之时，因为专家和政府内部出现意见分歧、需要进一步讨论，于是出现了另一种说法。与冻结17年的医学院扩招问题的重要性相比，政府处理政策的样子是否太轻率了？ 之所以需要增加医生的数量，即使不引用统计数据，每个因为生病而去医院的人都能感受到。然而，判断扩招多少人才合适，则是专家的领域。需要结合出生率急剧下降、老年人口快速增加等各方面人口变化来预测医疗需求，需要根据预测的医疗需求和医生教育基础设施来决定每年扩招多少人，还要考虑到培训医生至少需要10年时间而眼下如何制订对策来填补当地医疗刚需和地方医疗空白。这就是为什么保健福祉部要成立医政协商机制和医师人力资源专门委员会来讨论增加医生数量的方案。 然而，就在宣布医大扩招之前，突然出现了“1000”这个数字。除了预测到2035年因老龄化而短缺10000名医生之外，没有理由解释为什么是1000人。只是有媒体报道称，总统在接到卫生福利部长的报告后，提出需要1000人以上。医疗团体立即声称政府正在单方面推进，预告将采取强烈应对。全国40所医大担心学生人数突增会降低教育质量并对患者造成伤害，而理工界则担心学生涌向医大会导致其他科学领域的教育一片荒芜。 由于存在一个叫做医生的强大利益集团，医大扩招对教育领域和国民日常生活也影响巨大。这就是为什么金大中政府要为医生减少招生成立直属总统的医疗制造发展特别委员会并进行六个月的激烈讨论。现在，我们正在处理扩招这一更加艰难的工作。只有经过可靠的讨论机制的深思熟议，政策才能具有权威并得以实施。医大扩招，首先要等待运作中的会议机制得出结论。我们期待医疗团体也能负责任地参与讨论，拿出合理的医大扩招计划和有效分配医疗资源的补偿制度。

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