“绑架并杀害江南40多岁女性”的李京宇等4人被判处死刑. October. 17, 2023 08:14. by 朴钟敏记者 blick@donga.com. 检察机关对涉嫌在首尔江南绑架并杀害40多岁女性而被起诉的主犯李京宇（36岁）、共犯黄大汉（36岁）、提供犯罪资金的柳相元（51岁）、黄恩熙（49岁）夫妇分别判处死刑。与李京宇、黄大汉一同作案的延智浩（30岁•以上人名均为音译）则被判处无期徒刑。 16日，在由首尔中央地方法院刑事合议29部（首席法官 金承正）审理的“江南绑架杀害事件”一伙人的终审判决中，检方表示：“抢劫杀人罪的法定刑是死刑或无期徒刑。本案的犯罪经过、犯罪手法、残忍性等已经多次在法庭上暴露出来”，并作出了上述判决。 李京宇、黄大汉、延智浩涉嫌于3月29日在首尔江南区驿三洞用车绑架受害者A某，并于第二天上午将其杀害，并将其掩埋在大田大清水坝附近的野山，于今年5月被拘留起诉。据调查，柳相元、黄恩熙夫妇因虚拟货币投资失败而与A某发生矛盾时，接受绑架A某抢夺虚拟货币并杀害A某的李京宇的提议，并支付了犯罪资金。 另外，检察机关对李京宇的夫人许某判处有期徒刑5年，对黄大汉的熟人李某判处有期徒刑7年。据调查，许某从自己担任助理护士的医院盗取用于杀人的精神药品，提供给同伙。李某涉嫌掌握被害者的移动路线等协助作案。

한국어