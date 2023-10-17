金起炫表示“要加强党的作用”，任命“亲尹TK人士”为事务总长. October. 17, 2023 08:14. by 赵权衡记者 buzz@donga.com. 国民力量党代表（党首）金起炫16日任命在大邱庆北（TK）地区两次当选的亲尹锡悦派国会议员李万熙（音，下同）为新的事务总长。金起炫当天表示：“在党政总（执政党、政府、总统室）关系中，将强化党传达民意、反映民意的主导作用。”但是，在11日首尔市江西区区长补缺选举完败、“首都圈危机论”成为现实的情况下，任命与金起炫、院内代表尹在玉等同样的岭南人士为总管明年4月议会选举公推实务的党核心事务总长一职后，党内出现了“真的有彻底革新的意志吗”的怀疑论。 国民力量党当天任命同为警察出身的李万熙，接替对补缺选举惨败引咎辞职的亲尹锡悦派核心人物、前事务总长李哲圭。虽然有人评价李万熙派系色彩较浅，但他在上次大选中担任过尹锡悦总统候选人的随行团长，今年年初参加最高委员选举时也得到了亲尹阵营的支援。首都圈地区非尹锡悦派议员俞义东（三选，京畿平泽乙）被任命为政策委员会议长。俞义东曾担任京畿道知事预备候选人刘承敏的选举对策委员长，被分类为刘承敏派系。亲尹派议员金成元（再选·京畿东豆川-涟川）被内定为国民力量党智库汝矣岛研究院院长。 金起炫当天在最高委员会上表示：“将更加健康地处理党政总关系。将事先紧密协调悬案，避免党政总出现不合拍，但如果发生脱离民意的事件，将积极要求纠正并贯彻执行。”据分析，这反映了前一天议员全体大会上提出的“应该改变总统室和党之间垂直关系”的要求。 对于由金起炫领导体制实行革新一事，党内出现了两种不同意见。一种反应是“为了尽快收拾党内混乱局面而采取的次善之策”，另一种则认为“只有换掉招牌（金起炫），党才能生存”。

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