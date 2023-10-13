“韩国型铁穹”能够拦截2000发……面对朝鲜每小时发射1万发远程炮，应对能力薄弱. October. 13, 2023 08:37. by 申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com. 据悉，韩国军方正在开发的“韩国型铁穹”——远程炮拦截系统即使按计划于2026年完成开发，应对朝鲜远程炮也处于非常薄弱的水平。因为，朝鲜每小时可以发射1万发以上的远程炮，而远程炮拦截系统只有拦截2000多发。防御范围也集中在首都圈等10多个主要设施，因此有人担心出现“防御死角地带”。有人指出，最近巴勒斯坦武装团体哈马斯的火箭攻击使以色列引以为豪的尖端拦截和防御系统“铁穹”失效，因此韩国也需要补充防御力量的手段。 韩国政府高层消息灵通人士12日在与《东亚日报》的通话中表示：“据我所知，哈马斯和以色列发生武力冲突事件后，以相关机构为中心，正在对应对朝鲜情报和挑衅的能力进行检查。我们认为，与哈马斯相比，面对能力优越的朝鲜远程大炮数量攻势，韩国应对力量的情况非常严重。” 特别是，韩国政府和军方认为，朝鲜的远程炮是核心威胁。据韩方分析，朝鲜在最前沿地区部署了170毫米自行火炮、240毫米放射炮等700多门用来打击韩国的远程炮，其中300多门是针对首都圈的。 如果每小时最多发射1万发以上的远程炮以10千米左右的低高度飞行，依靠目前部署在韩半岛的拦截体系将很难防御。为此，韩国正在投入2.89万亿韩元预算，开发远程炮拦截系统。但就目前计划中的2000多发拦截能力而言，应对朝鲜的集中炮火很有可能非常薄弱。虽然尹锡悦政府上台后，作为加强韩国型导弹防御体系等“三轴体系”的一环，把开发完成远程炮拦截系统的时间从2029年提前到了2026年，但应对水平依然十分令人担忧。因此，有人指出，必须增加远程炮拦截系统的拦截数量，或者引进追加防御手段。韩国军方内外也有必要扩充战术地对地导弹等弹道导弹数量，以便在朝鲜发动第一次空袭后，尽快使挑衅原点失效。 在这种情况下，韩国军联合参谋本部议长金承谦在当天进行的国会国防委员会国政监查中强调：“如果朝鲜发动战争，将会与哈马斯（以色列）入侵的情况类似，从这一点来看，我认为教训很多。”他还说：“（哈马斯）通过多种欺骗手段和方法，在初期成功突袭。”对于国民力量党议员成一钟（音）的“哈马斯和朝鲜的战斗力是否具有可比性”的提问，他斩钉截铁地表示：“（朝鲜的战斗力高出很多，）无法进行比较。”

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