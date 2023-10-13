在《D.P.》中饰演逃兵的曹显哲的首部执导作品《你和我》亮相……“希望看完电影能得到安慰”. October. 13, 2023 08:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 每一句话都流露出谨慎。嘴里经常用低沉的声音说“安慰”、“爱”、“恐惧”等单词。演员曹显哲（36岁•音译）执导的首部长篇电影《你和我》将于25日上映。这是在Netflix电视剧《D.P》（2021年）中饰演逃兵曹石峰一角而给人留下深刻印象的他7年来的工作成果。电影在去年第27届釜山国际电影节上被邀请参加“韩国电影的今天-展望”栏目，吸引了人们的视线。 12日，记者在首尔钟路区的一家咖啡厅见到了他，他看起来平静，给人一种和在电影中高声呐喊的曹石峰完全搭不上边的感觉。他说：“我是抱着哪怕只有一个人能听我讲故事的心态去工作的。比起大众的评价，希望正在经历艰难时期的人看完这部电影后能得到安慰。” 电影《你和我》讲述的是修学旅行前一天的女高中生们的故事。世美（朴慧秀饰）只要站在夏恩（金诗恩饰）面前就会露出笑容。如果有陌生电话打来找夏恩，就会无缘无故地生气，和夏恩一起看着放学路上的夕阳，坐公交车回家的时间是一天中最幸福的。在翘首以盼的修学旅行即将到来之际，夏恩的腿受伤，无论如何都想带夏恩一起去修学旅行的世美开始向夏恩耍赖。第一次感受到爱的情愫的女高中生混乱的心情原封不动地传达出来，展现了细腻的演出。 使用了在梦和现实、生与死之间模糊穿梭的演出方式。曹显哲说：“我想抹去警戒。我想模糊你和我、梦想和现实、过去和现在、男人和女人的爱情、女人与女人的爱情等所有界限。” 电影让人想起了世越号惨案。世美说夏恩在梦里死了，对与夏恩分开去修学旅行感到不安。电影背景也是京畿安山。曹显哲表示：“以2016年经历的个人事故为契机，对生与死的观点发生了变化。因此，我们从不同的角度来看（世越号沉船惨案）。”

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