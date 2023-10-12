“出差住一晚260万韩元的酒店”“囤购私宅进行投资”……国营企业的过度散漫. October. 12, 2023 09:55. . 监查院前天发布的公共企业的道德败坏和散漫行为令人咋舌。据悉，前韩国天然气公社社长蔡熙峰去年4月到英国出差时，入住价格为260万韩元的酒店套房三天。相当于国营企业社长的次官级公务员的住宿费上限为每晚48万韩元，但蔡熙峰花费了5倍多。蔡熙峰曾在文在寅政府担任总统产业政策秘书，后来转任天然气公社社长，任期届满后于去年底卸任。 更何况，去年天然气公社的应收账款（损失额）达到8.6万亿韩元，负债比率飙升至500%，财务状况不断恶化。管理层本应带头勒紧裤腰带，但蔡熙峰在任期间曾16次海外出差，日均住宿费为87万韩元。由于有海外出差时无限制支付住宿费的规定，3年多来高级职员出差费超过了公务员的上限额7600万韩元。 蔡熙峰的“皇帝出差”，与天然气公社在损失数万亿韩元的情况下举行计件工资宴会、专搞散漫经营不无关系。去年天然气公社34%的职员年薪超过1亿韩元，违反政府方针继续低息的公司内部贷款。因此，虽然在今年5月提出了为实现经营正常化出售房地产、冻结工资等15万亿韩元规模的自救方案，也只能停滞不前。 除天然气公社之外，监查院指出的国有企业非法、散漫案例也不止一两个。韩国南部发电公司的职员们盗取内部信息，以低价购买住宅后，还提起诉讼要求公司以100亿韩元的价格收购。这是利用私宅的“囤购投资”。水资源公社职员以父亲的名义虚报土地补贴，土地住宅公社、铁道公社职员在工作时间出入赛马场时等也被揭发。农渔村公社投入77亿韩元，向5000多名职员发放了笔记本电脑。 虽然公共企业早已成为“神的职场”“铁饭碗”，但公共部门的结构调整却迟迟没有加快速度。上届政府动员公共企业进行脱核电站、非正式职工的正规职化，规模变得臃肿，经营不善。去年，政府补贴超过100万亿韩元，但公共机关的负债却增至670万亿韩元。在低效率的经营和政府疏于管理监督的情况下，公共企业成了道德败坏的温床。现在应该打破历届政府推进公共机关改革后虎头蛇尾的先例。不能让因高利息、高物价、低增长而饱受痛苦的国民承担散漫的公共企业的亏损。

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