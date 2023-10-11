里夫金：“釜山世博会将给世界带来灵感”. October. 11, 2023 10:24. by 巴黎=常驻记者赵恩雅、卞钟国记者 achim@donga.com、bjk@donga.com. “如果韩国能够举办2030釜山世界博览会，将是一次带来‘我们也能举办’的灵感的机会。” 世界著名学者、经济动向研究财团理事长杰里米·里夫金当地时间9日在法国巴黎法比容加布里埃尔举行的釜山世博会研讨会上表示：“韩国在殖民地化、战争等困难中，始终坚强存在并具有复原力。”他还强调：“国内生产总值和生活质量指标应该协调好，但是这场革命正在大韩民国的釜山发生，这一点是必须（在釜山）举办世博会的理由。” 2030釜山世博会申办委员会和大韩商工会议所以“为什么是韩国，为什么是釜山”为主题举行了当天的研讨会，国际展览局秘书长迪米特里·凯尔肯泽斯、将进行申办城市决定投票的各国代表、共同申办委员长国务总理韩德洙和大韩商工会议所会长崔泰源、总统室未来战略企划官张成民、釜山市长朴亨俊等200多人出席了当天的晚宴。 代表性知韩派学者、美国宾夕法尼亚州立大学教授萨姆·理查兹也表示：“韩国通过革新、教育、合作这三个优势，从经济援助受惠国发展成为供给国。韩国很酷。通过世博会可以引领地球村的变化。” 出席会议的崔泰源表示：“这将成为向各国提出针对性解决方法的世博会。”现代汽车集团会长郑义宣表示：“釜山的良好发展对我国均衡发展也非常重要。”LG经营支援部门负责人河范钟社长（音，下同）表示：“认识到釜山世博会申办对我国未来产业经济产生的影响巨大，LG集团将竭尽全力到最后。”斗山集团会长朴廷原、三星电子CR社长朴承熙、SK SUPEX追求协议会通信委员长李亨熙、浦项国际副会长郑卓等也一同出席。 当天的活动中，以女高音歌唱家曹秀美演唱歌剧《罗密欧与朱丽叶》中的咏叹调《啊！ 我想活下去》为开端，总共呈现了申办釜山世博会的助威曲《一起》等7首歌曲。国际览局将于11月28日决定2030世博会申办城市。

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