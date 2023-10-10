最近发生的乱挥凶器事件，很多是精神分裂症患者中断治疗而犯罪. October. 10, 2023 08:03. by 崔美松记者 cms@donga.com. 据调查，非自愿住院的精神病患者10人中有7人是被家人安排住院的。最近，随着精神疾病患者的暴力犯罪剧增，虽然政府承诺不仅国家可以介入的行政、改善应急住院系统，还承诺引进司法住院制，但有人指出，现实中却把让他们住院和治疗的责任转嫁给其家人。 在10日“精神健康日”到来之际，《东亚日报》采访组见到的重症精神病患者家属们异口同声地表示：“如果保护义务人制度没有修改，只引入司法住院制，将很难从根本上预防精神病患者的凶恶犯罪。” ● 即使报警，如果有“保护义务人”就拒绝移送 保健福利部9日向国会保健福利委员会所属的共同民主党议员印在根提交的资料显示，从2019年起到今年8月底，最近5年间精神病患者非自愿住院案例多达20.7708万件。其中，警方紧急住院4.1687万件（20.1%），地方自治团体行政住院2.0024万件（9.6%），不到全体人数的30%。相反，家属保护义务人安排的住院最多，达14.5997万件（70.3%）。 像这样，对精神疾病患者的住院及治疗由家人代替国家和地方自治团体承担的现实中，存在势必出现治疗空白的局限性。因为在紧急情况下，即使警察接到报警后出动，如果患者存在保护义务人，担心日后诉讼和信访，也不愿意进入紧急住院程序。 特别是2019年庆尚南道晋州市安仁得（46岁）在某租赁公寓纵火后，向躲避的居民挥舞凶器，杀害5人、致17人受伤，也以有保护义务人为由被排除在紧急住院对象之外。虽然当时其老母亲住在疗养医院，但仍然因为形式上存在保护义务人，国家没有进行管理。 30年来一直照顾患有精神分裂症的哥哥的金英姬（49岁）也在6年前看到哥哥出现极度兴奋的症状后，向警方报了警，但未能得到帮助。据悉，接到报警后出动的警察以有保护义务人为由，拒绝移送哥哥。金英姬的哥哥曾因向素未谋面的人挥舞凶器而被判有期徒刑。金英姬指出：“只要存在保护义务人制度，警察和消防也会因为担心事后信访或诉讼而不想积极介入。” ● “应该实施重症精神疾病国家责任制” 即使家人将患者带到医院，也有因保护义务人安排住院的规定而无法正常接受治疗的情况。往往是因为现行法律中保护义务人条件不满足或文件不齐全等原因，而被拒绝住院。 A某今年3月把患有精神分裂症的家人带到医院，但医生却说：“因为你不是保护义务人，所以不能让病人住院。”A某的父母已经失联很久，但医院方面表示：“根据规定，仅凭一名亲属的同意，是不能安排住院的。”根据现行法律，兄弟姐妹而不是父母要想被认定为患者的保护义务人，必须证明同居事实和经济抚养事实等。 最近5年间，虽然申请了保护义务者的住院，但因不合格理由被拒的事例多达2194件。具体来说，最多的是证件不齐全，有517件（23.6%），因监护人证件不合格而被拒绝的有48件。 在这种情况下，精神疾病患者的暴力犯罪接连发生，大韩神经精神医学会最近发表声明称：“应该通过改善系统，打造一个精神疾病患者都能得到适当治疗和帮助的社会。” 神经精神医学会表示：“社会出现了以核心家庭或一人家庭为中心的变化，这种情况下，重症精神疾病的沉重负担已经很难再靠个人和家人的力量来承担。现在是积极讨论废除只赋予家人包括住院在内的困难决定的保护义务人住院制度的时候了。”学会还强调：“对于难以承受的重症精神疾病治疗，应该实行由国家而不是由家人负责的重症精神疾病国家责任制。” 目前，国会今年2月提出了废除保护义务人住院制度的法律修订案，但4月提交到保健福利委员会法案审查小委员会后，一直原地踏步。修订案包括废除保护住院及保护义务人制度、新设程序协助人制度、新设同事支援服务等内容。

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