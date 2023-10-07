韩国文学要想走向世界，迫切需要翻译支援. October. 07, 2023 08:11. . 挪威剧作家兼小说家约翰•福瑟（Jon Fosse）被选为今年的诺贝尔文学奖获奖者。5日晚获奖者揭晓后，教保文库、阿拉丁立即在网站首页上公布，并开始介绍福瑟的主要作品。是的。因为诺贝尔文学奖获奖者公布的现在是一年中对文学的关注度最高的时候。 韩国文学也在世界舞台上突飞猛进。特别是在与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖一起被选为世界三大文学奖的英国布克奖上取得了突出的成果。2016年韩江作家凭借小说《素食主义者》与翻译家黛博拉•史密斯一起在布克奖国际部门获奖。去年郑宝拉作家和翻译家安东•许（许正范）凭借《诅咒兔Cursed Bunny》，今年千明官作家和翻译家金智英凭借《鲸》入围该部门的最终候选名单。《诅咒兔》还入围了美国权威文学奖全美图书奖翻译部门的最终候选名单，正在等待下月公布结果。 考虑到贫瘠的韩国文学翻译生态界，能开出这样的花朵是非常令人惊讶的事情。虽然韩国文学被介绍到海外的作品有所增加，但在世界市场上所占的规模却微乎其微。仅靠韩国文学翻译很难维持生计，韩国文学翻译家屈指可数。 翻译家安东•许在上个月出版的随笔《没说不要做啊》中赤裸裸地吐露了这样的现实。作为出色的翻译家，他热爱韩国文学，成为了专业翻译家。但是据说，他从上文学翻译课到出版第一本单行本翻译书足足花了9年时间。在他翻译的书中，通过代理人的只有一半左右，剩下的都是用脚亲自发掘的。他说服作家、出版社，用英语向海外出版社发送了5000个单词的样本翻译和提案书，也经历了说服和无休止的等待过程。去年与《诅咒兔》一起入围布克奖国际部门第一轮候选名单的朴相映作家的《大都市的爱情法Love in the Big City》也是他翻译的，两本书都是他亲自找来的。 他说：“获得翻译出版合同的工作占工作的八成。”实际翻译所需的时间并不长，现实给了一个大大的讽刺。据说，翻译家志愿者们在这到处呼吁的艰难过程中，大都失败了。 安东•许4日在接受记者书面采访时表示：“已签订翻译合同或即将签订合同的作品有10部左右。”“但是合同工作结束后，我仍然不确定能否继续做这件事”，他开诚布公道。 最大的问题是韩国文学翻译很难维持生活。安东•许说：“对于相似分量的单行本，今年收到的翻译支援金与2010年收到的支援金相比，反映物价上涨率正好一半”，“10多年过去了，翻译收入却减少了一半。” 他叮嘱梦想成为韩国文学翻译家的人们。“如果不热爱文学，就不要从事这项工作。如果还是想做的话，请培养土著语写作能力，并努力进行网络交流。” 翻译的意义远不止于在海外出版书籍。成硕济小说家如是说。 “少年时期阅读的世界文学全集是灵魂的养分。通过陌生的世界感受到了快乐，得到安慰，并觉醒。如果能超越国境，哪怕是一个少年，和我有相同经历的话，写小说也是值得的。” 安东•许强调说：“金钱上的支援能带动其他所有条件，为了韩国文学翻译，应该增加金钱上的支援。” 韩国文学中有不少能带来灵魂抖动的作品。这些作品要想走向更多的国家，就要插上翅膀。坚固而结实的翅膀。

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